WBA-Southampton: come vedere gratis la gara di Championship

La partita tra West Bromwich Albion e Southampton, valida per la Championship inglese, si giocherà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21:00 allo stadio The Hawthorns di West Bromwich

Stefano Sorce 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 14:30)

L'11 marzo 2026 alle ore 21:00, il The Hawthorns sarà il teatro della sfida tra WBA-Southampton, valida per il campionato di Championship. Una partita che vede due squadre con obiettivi completamente diversi: i Baggies sono invischiati nella lotta per non retrocedere, mentre i Saints inseguono un posto nei playoff promozione.

Vuoi vedere WBA-Southampton in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match WBA-Southampton sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere WBA-Southampton in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il West Bromwich Albion sta attraversando un periodo molto complicato. La squadra guidata dall’allenatore ad interim James Morrison non vince da 11 partite tra campionato e coppe e in classifica si trova appena un punto sopra la zona retrocessione. Nel weekend è arrivato un pareggio incoraggiante contro lo Sheffield United, grazie a uno spettacolare gol da fuori area del difensore George Campbell, ma la crisi di risultati continua a pesare sul morale della squadra. Anche il rendimento casalingo è deludente: il West Brom non vince al The Hawthorns da cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte.

Situazione molto diversa per il Southampton, che sta vivendo uno dei momenti migliori della stagione. I Saints sono imbattuti da 10 partite, con 8 vittorie e 2 pareggi, e nell’ultimo weekend hanno ottenuto una vittoria prestigiosa in FA Cup eliminando il Fulham grazie a un rigore all’ultimo minuto di Ross Stewart. In Championship la squadra di Tonda Eckert occupa l’ottavo posto, a soli quattro punti dalla zona playoff, e vede nelle prossime settimane un calendario favorevole contro squadre della parte bassa della classifica.

Probabili formazioni di WBA-Southampton — Il West Brom dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con O’Leary tra i pali; difesa composta da Imray, Campbell, Taylor e Styles. A centrocampo spazio a Price, Molumby, Diakite e Bostock, mentre in attacco agirà la coppia formata da Dike e Heggebo.

Il Southampton dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Peretz in porta; linea difensiva composta da Bree, Harwood-Bellis, Stephens e Manning. In mediana Bragg e Charles, mentre sulla trequarti Azaz, Matsuki e Scienza supporteranno l’unica punta Larin.

West Bromwich Albion (4-4-2): O’Leary; Imray, Campbell, Taylor, Styles; Price, Molumby, Diakite, Bostock; Dike, Heggebo.

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Bragg, Charles; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.

