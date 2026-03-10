L'11 marzo 2026 alle ore 21:00, il The Hawthorns sarà il teatro della sfida tra WBA-Southampton, valida per il campionato di Championship. Una partita che vede due squadre con obiettivi completamente diversi: i Baggies sono invischiati nella lotta per non retrocedere, mentre i Saints inseguono un posto nei playoff promozione.
Lo streaming live
WBA-Southampton: come vedere gratis la gara di Championship
Dove vedere WBA-Southampton in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il West Bromwich Albion sta attraversando un periodo molto complicato. La squadra guidata dall’allenatore ad interim James Morrison non vince da 11 partite tra campionato e coppe e in classifica si trova appena un punto sopra la zona retrocessione. Nel weekend è arrivato un pareggio incoraggiante contro lo Sheffield United, grazie a uno spettacolare gol da fuori area del difensore George Campbell, ma la crisi di risultati continua a pesare sul morale della squadra. Anche il rendimento casalingo è deludente: il West Brom non vince al The Hawthorns da cinque partite, con due pareggi e tre sconfitte.
Situazione molto diversa per il Southampton, che sta vivendo uno dei momenti migliori della stagione. I Saints sono imbattuti da 10 partite, con 8 vittorie e 2 pareggi, e nell’ultimo weekend hanno ottenuto una vittoria prestigiosa in FA Cup eliminando il Fulham grazie a un rigore all’ultimo minuto di Ross Stewart. In Championship la squadra di Tonda Eckert occupa l’ottavo posto, a soli quattro punti dalla zona playoff, e vede nelle prossime settimane un calendario favorevole contro squadre della parte bassa della classifica.
Probabili formazioni di WBA-Southampton—
Il West Brom dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con O’Leary tra i pali; difesa composta da Imray, Campbell, Taylor e Styles. A centrocampo spazio a Price, Molumby, Diakite e Bostock, mentre in attacco agirà la coppia formata da Dike e Heggebo.
Il Southampton dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, con Peretz in porta; linea difensiva composta da Bree, Harwood-Bellis, Stephens e Manning. In mediana Bragg e Charles, mentre sulla trequarti Azaz, Matsuki e Scienza supporteranno l’unica punta Larin.
West Bromwich Albion (4-4-2): O’Leary; Imray, Campbell, Taylor, Styles; Price, Molumby, Diakite, Bostock; Dike, Heggebo.
Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Bragg, Charles; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.
