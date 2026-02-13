Non perdere Werder Brema-Bayern Monaco: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

13 febbraio 2026

Domani alle 15:30, in occasione della ventiduesima giornata di Bundesliga, scendono in campo il Werder Brema e il Bayern Monaco. I padroni di casa si presentano con una sconfitta rimediata sotto i colpi del Friburgo, mentre la capolista ha ottenuto una vittoria per 5-1 contro l'Hoffenheim. Scopri come vedere la partita leggendo l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Werder Brema-Bayern Monaco in streaming gratis

Dove vedere Werder Brema-Bayern Monaco in diretta TV e streaming gratis — Werder Brema-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Werder Brema-Bayern Monaco sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I biancoverdi a seguito delle prestazioni negative dell'ultimo mese sono invischiati nella battaglia per non retrocedere. L'ultima sconfitta incassata è stata la quarta nelle ultime sei partite disputate: risultati, questi, che hanno fatto scivolare il Werder Brema al terzultimo posto della Bundesliga. La sfida contro il Bayern non sarà la più semplice per tornare a vincere, ed infatti la squadra di casa non è favorita per questo match, ma una buona prestazione potrebbe restituire morale alla squadra, necessario per affrontare al meglio la seconda metà di stagione.

Il Bayern Monaco resta una macchina perfetta in Bundesliga, anche se ha fatto cilecca nelle ultime partite ed infatti il Borussia Dortmund ha recuperato terreno, ma resta comunque a sei punti di distanza. Da quanto emerge dalla lista convocati, soltanto Olise non dovrebbe far parte della sfida di sabato. Dunque, Kompany potrà contare quasi su tutta la squadra.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Bayern Monaco — Se il Bayern Monaco ha quasi tutta La Rosa a disposizione, non si può dire la stessa cosa del Werder Brema, dato che dovrebbero mancare Boniface, Pieper, Stark, Weiser e Wober.

Werder Brema (3-5-2): Backhaus; Malatini, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Schmid, Agu; Grüll, Topp

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Kim, Tah, Davies; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Luis Díaz; Kane