Werder Brema-Friburgo, gara valida per la quarta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 10:30)

Al Weserstadion il Werder Brema ospita il Friburgo nel match valido per la quarta giornata di Bundesliga. Entrambe le squadre, lo scorso weekend, hanno centrato la prima vittoria in campionato, rispettivamente contro Monchengladbach e Stoccarda, e nel pomeriggio (calcio d'inizio ore 15:30) vanno a caccia di continuità.

Werder Brema-Friburgo: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming — WERDER BREMA FRIBURGO DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata della Bundesliga, Werder Brema-Friburgo, in programma sabato 20 settembre alle ore 15:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Werder Brema — Il Werder si presenta a questo match con grande entusiasmo, reduce dallo strepitoso 0-4 inflitto al Borussia Mönchengladbach. Una vittoria netta, costruita grazie a un attacco veloce e concreto, che ha dato fiducia a tutta la squadra.

La formazione di Steffen ha mostrato solidità e buone trame offensive, con gli esterni Mbangula e Schmid già protagonisti in zona gol. Ora i biancoverdi cercano conferme davanti al proprio pubblico, dove la spinta sarà fondamentale per dare seguito a quanto fatto vedere nell’ultima trasferta.

Qui Friburgo — Dall’altra parte il Friburgo ha finalmente trovato i primi tre punti in campionato, superando in rimonta lo Stoccarda per 3-1. L’uomo copertina è stato Igor Matanovic, rientrato dopo l’infortunio e decisivo con una doppietta da subentrato.

La squadra di Schuster ha dimostrato carattere, ribaltando la partita grazie alla qualità dei cambi e alla solidità di gruppo. La condizione fisica non è ancora al top, ma la fiducia ritrovata può essere l’arma giusta per affrontare la trasferta di Brema con maggiore convinzione.

Werder Brema-Friburgo, probabili formazioni — WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Stark, Friedl, Agu; Puertas, Lynen; Stage, Schmid, Mbangula; Grull. Allenatore: Horst Steffen

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Holer, Grifo; Matanovic. Allenatore: Julian Schuster