West Bromwich Albion-Norwich streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

La Championship inglese fa tappa al The Hawthorns, casa del West Bromwich Albion, dove martedì 20 gennaio alle ore 20:45 si giocherà West Bromwich Albion-Norwich. Una sfida delicata tra due squadre in lotta per evitare le zone basse della classifica, entrambe alla ricerca di punti pesanti.

Hai tre possibilità per guardare West Bromwich Albion-Norwich in streaming gratis:

Dove vedere West Bromwich Albion-Norwich in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “West Bromwich Albion-Norwich” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il West Bromwich Albion, diciannovesimo a 31 punti, arriva alla sfida con la necessità di conquistare punti preziosi per risalire dalla zona retrocessione. Ryan Mason punta su un approccio equilibrato tra difesa e velocità sulle fasce, fondamentale contro un avversario ostico come il Norwich.

    Il Norwich, ventesimo a 30 punti, affronta la trasferta con l’obiettivo di mantenere contatto con le squadre sopra di lui e provare a strappare punti chiave. Philippe Clement cerca equilibrio tra solidità difensiva e incisività offensiva, puntando sulla qualità dei centrocampisti e delle punte.

    Le probabili formazioni

    West Bromwich Albion schiera il 4-4-2, modulo pensato per garantire copertura difensiva e supporto in attacco, mentre il Norwich risponde con il 4-2-3-1, cercando densità a centrocampo e fluidità sulle fasce.

    West Bromwich Albion (4-4-2): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Taylor, Junior, Molumby, Mowatt, Johnston, Price, Heggebo. Allenatore: Ryan Mason

    Norwich (4-2-3-1): Kovacevic, Stacey, Duffy, Darling, Fisher, McLean, Topic, Makama, Kvistgaarden, Schwartau, Sargent. Allenatore: Philippe Clement

