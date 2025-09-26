West Bromwich-Leicester, gara valida per la settima giornata di Championship: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 04:18

Sfida dal sapore di Premier al The Hawthorns che ospita la sfida inaugurale della settima giornata di Championship: West Bromwich-Leicester. Formazione di casa reduce da due ko di fila, che ha in parte cancellato quanto di buono mostrato in avvio; Foxes desiderose di tornare al termine della stagione in Premier, anche se due pari consecutivi hanno un po' rallentato la corsa della squadra di Cifuentes.

Qui West Bromwich — I Baggies si presentano alla sfida con un rendimento altalenante: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle prime sei giornate. In casa il bilancio resta incerto, con risultati contrastanti che evidenziano la necessità di crescere soprattutto davanti al proprio pubblico. L’equilibrio tra gol fatti e subiti (7-6) fotografa bene una squadra ancora alla ricerca di stabilità.

Qui Leicester — Le Foxes hanno iniziato con maggiore solidità, occupando le zone alte della classifica grazie a 3 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta. Con 8 reti segnate e 5 subite, il Leicester ha dimostrato compattezza difensiva e capacità di capitalizzare le occasioni. Anche in trasferta il rendimento è discreto, segno di una squadra capace di adattarsi a contesti diversi e restare competitiva ovunque.

West Bromwich-Leicester, probabili formazioni — WEST BROMWICH (4-2-3-1): Griffiths; Campbell, Phillips, Mepham, Styles; Mowatt, Molumby; Diakite, Price, Wallace; Heggebo. Allenatore: Ryan Mason

LEICESTER (4-2-3-1): Stolarczyk; Pereira, Faes, Vestergaard, Thomas; Soumare, Winks; Fatawu, James, Mavididi; Ayew. Allenatore: Marti Cifuentes