West Ham-Manchester United, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Hammer che cercano altri tre punti per continuare la lotta salvezza, mentre i Red Devils cercano dopo due anni il quinto successo di fila
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

La Premier League non ha tempo per riposare. Questa sera il massimo campionato inglese torna in campo per il turno infrasettimanale. Tra le quattro partite in programma questa sera spicca West Ham-Manchester United. Hammers che vogliono dare continuità all'importante successo di domenica contro il Burnley, mentre i Red Devils sono a caccia della quinta vittoria consecutiva. Un traguardo che lo United non raggiunge dal febbraio 2024. All'andata finì 1-1. Fischio di inizio alle 21:15.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 DICEMBRE: Bruno Fernandes del Manchester United reagisce dopo un'occasione sprecata durante la partita di Premier League tra Manchester United e West Ham United all'Old Trafford il 4 dicembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Dove vedere West Ham-Manchester United in streaming LIVE e in diretta tv

West Ham-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K. Il match sarà visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN. Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Come arrivano alla partita le due squadre

Il West Ham ha dato buoni segnali di ripresa con ben tre successi nelle ultime cinque partite. Tuttavia gli Hammers si trovano ancora al terz'ultimo posto a 3 punti dall'ultimo posto disponibile per la salvezza, attualmente occupato dal Nottingham Forest. La squadra di Nuno Espirito Santo non può permettersi altri passi falsi se vuole continuare a sperare nella permanenza in Premier League e contro un Manchester United gasato dall'arrivo in panchina di Michael Carrick questa sera servirà una vera prova di carattere.

Il Manchester United, appunto, sotto la guida del nuovo allenatore Michael Carrick è una squadra completamente rinata. Da quando l'ex centrocampista dei Red Devils siede in panchina, la squadra ha ottenuto 4 successi in altrettante partite e ora si trovano al quarto posto in piena zona Champions League. Posizione che non occupavano ormai da tre anni. La stagione ovviamente è ancora lunga ma questo nuovo United è tornato a giocare come i tifosi non vedevano da tempo, senza dimenticare l'importante successo in casa nel derby contro il City.

Le probabili formazioni di West Ham-Manchester United

West Ham (4-4-1-1): Hermansen; Wan-Bissacka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Pablo; Castellanos.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

