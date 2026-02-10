La Premier League non ha tempo per riposare. Questa sera il massimo campionato inglese torna in campo per il turno infrasettimanale. Tra le quattro partite in programma questa sera spicca West Ham-Manchester United. Hammers che vogliono dare continuità all'importante successo di domenica contro il Burnley, mentre i Red Devils sono a caccia della quinta vittoria consecutiva. Un traguardo che lo United non raggiunge dal febbraio 2024. All'andata finì 1-1. Fischio di inizio alle 21:15.

Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Ci sono tre alternative possibili:

Dove vedere West Ham-Manchester United in streaming LIVE e in diretta tv

West Ham-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K. Il match sarà visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN. Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.