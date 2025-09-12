West Ham-Tottenham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ecco come poter seguire la partita valida per la quarta giornata del campionato inglese tra ultimissime notizie, probabili formazione e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 12 settembre - 14:45

Il lungo sabato di Premier League comprende una delle partite più sentite del calcio inglese. Alle 18:30 scendono in campo West Ham e Tottenham in uno dei London Derby. I padroni di casa hanno finora raccolto solo tre punti in altrettante partite, mentre gli ospiti sei. Graham Potter non può rischiare di steccare in casa contro gli acerrimi rivali, altrimenti la sua posizione come tecnico degli Hammers peggiorerebbe ulteriormente. Ecco dove vedere West Ham-Tottenham in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il West Ham ha cominciato con il piede sbagliato la nuova stagione. In 4 partite tra campionato e Coppa di Lega ha vinto una sola volta e perso le restanti gare. L'inizio horror in campionato, 0-3 contro il Sunderland e 1-5 contro il Chelsea, è stato svoltato con il 3-0 in casa del Nottingham Forest. In coppa, invece, è stato subito eliminato dal Wolverhampton con la sconfitta per 2-3.

Il nuovo Tottenham di Frank ha iniziato la stagione con la sconfitta ai calci di rigore contro il Psg in finale di Supercoppa europea. Le modalità potevano pesare a livello psicologico, e invece la squadra ha subito reagito con due vittorie in Premier League contro Burnley (3-0) e soprattutto Manchester City (3-2) all'Etihad. Inaspettata, infine, è stata la sconfitta in casa con il Bournemouth per 0-1, in una gara dominata dalle Cherries.

Le probabili formazioni — Potter ha perso per un infortunio durante la sosta Nazionali Füllkrug, mentre ha ancora fuori Guilherme. Frank, oltre a Maddison, Bissouma e Kulusevski, ha perso Takai, mentre sono in forte dubbio Solanke e Dragusin. Queste dovrebbero essere le formazioni scelte dai due tecnici:

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Walker-Peters, Kilman, Mavropanos, Diouf; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Paquetá, Fernandes; Wilson. Allenatore: Graham Potter.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Spence; Palhinha, Bentancur, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus. Allenatore: Thomas Frank.

West Ham-Tottenham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la quarta giornata della Premier League e in programma sabato 13 settembre alle 18:30 al London Stadium sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in diretta streaming su Sky Go e su Now.