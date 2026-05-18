Le tribune strette di Het Kuipje, le bandiere agitate nel vento e una classifica che tiene ancora tutto aperto. Martedì 19 maggio, alle ore 20:30, Westerlo e Standard Liegi si ritroveranno faccia a faccia in una sfida che in Belgio sa ancora raccontare il calcio nella sua forma più autentica: stadi pieni, pressione addosso e novanta minuti che possono cambiare completamente il finale di stagione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI WESTERLO-STANDARD LIEGI CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Westerlo-Standard Liegi in diretta TV e in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Westerlo arriva a questa sfida ancora pienamente in corsa per il primo posto nei playoff europei. La squadra allenata da Issame Charai ha alternato ottime prestazioni ad alcune battute d’arresto, ma nell’ultima giornata è riuscita a rialzarsi immediatamente dopo il pesante 3-0 subito contro il Genk battendo 1-0 il Charleroi grazie alla rete decisiva di Piedfort. I padroni di casa sanno di avere davanti un’occasione enorme: vincere significherebbe superare proprio lo Standard Liegi e continuare a mettere pressione anche al Genk nelle ultime giornate della stagione. Inoltre, i precedenti recenti sorridono chiaramente al Westerlo, che ha perso soltanto una delle ultime tredici sfide contro lo Standard in tutte le competizioni. Un dato che inevitabilmente aumenta fiducia e convinzione all’interno del gruppo.

Lo Standard Liegi, però, arriva a questa trasferta nel suo miglior momento delle ultime settimane. La squadra di Vincent Euvrard è imbattuta da quattro partite consecutive e nell’ultima giornata ha fermato sullo 0-0 il Genk capolista, dimostrando grande organizzazione e solidità difensiva. Ancora più impressionante è il rendimento esterno: lo Standard non perde fuori casa da sette partite e nelle ultime trasferte ha mostrato enorme concretezza offensiva, come dimostra il clamoroso 5-0 rifilato all’Antwerp. La squadra sembra aver trovato equilibrio soprattutto nella gestione delle partite lontano dal proprio stadio, con un sistema molto compatto e rapido nelle transizioni offensive. Per questo motivo la sfida di Westerlo si preannuncia estremamente equilibrata e aperta fino agli ultimi minuti.

Le probabili formazioni di Westerlo-Standard Liegi

Il Westerlo dovrebbe confermare il proprio assetto offensivo, affidandosi ancora alla qualità di Saito, Sakamoto e Alcocer alle spalle del centravanti Ferri, miglior marcatore della squadra. In mezzo al campo Piedfort e Haspolat avranno il compito di garantire equilibrio e intensità.

Lo Standard Liegi dovrebbe invece ripartire dalla solidità mostrata contro il Genk. Eckert Ayensa guiderà l’attacco, supportato dalla velocità e dalla qualità di Said e Abid nella trequarti offensiva.

Westerlo: Jungdal; Reynolds, Kimura, Bayram, Mbamba; Haspolat, Piedfort; Saito, Sakamoto, Alcocer; Ferri.

Standard Liegi: Epolo; Lawrence, Hautekiet, Bates; Fossey, Karamoko, Ilaimaharitra, Mortensen; Said, Abid; Eckert Ayensa.

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