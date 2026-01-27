Alla Capital One Arena di Washington va in scena una sfida NBA che mette di fronte due franchigie in momenti molto differenti della stagione. I Portland Trail Blazers fanno visita ai Washington Wizards in un match che, sulla carta, pende dalla parte degli ospiti. Portland cerca continuità per restare agganciata alla zona play-in della Western Conference, mentre Washington è chiamata all’ennesimo tentativo di invertire una stagione fin qui estremamente complicata. Una partita che potrebbe offrire ritmi controllati e grande attenzione alla fase difensiva.
Wizards-Blazers: dove vedere la NBA in Streaming e in TV
Qui Portland Blazers—
I Portland Trail Blazers arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata sul parquet del TD Garden contro i Boston Celtics. Nonostante il ko, la squadra dell’Oregon ha mostrato buoni spunti individuali, con Jerami Grant top scorer e un contributo solido da parte di Toumani Camara. Nel complesso, Portland resta una squadra competitiva, capace di alternare buone prestazioni offensive a momenti di difficoltà lontano dal proprio pubblico.
Qui Washington Wizards—
Situazione decisamente più critica in casa Washington Wizards. La franchigia della Capitale è reduce da una striscia negativa di nove sconfitte consecutive, un dato che fotografa un periodo nerissimo sia in termini di risultati che di fiducia. Nell’ultimo match disputato, i Wizards hanno ceduto di misura agli Charlotte Hornets, nonostante le buone prove di Tre Johnson e Alex Sarr. La difesa continua a concedere troppo e il rendimento casalingo non basta a mascherare i limiti strutturali di una squadra in evidente difficoltà.
