Vincenzo Bellino Redattore 27 gennaio - 16:59

Alla Capital One Arena di Washington va in scena una sfida NBA che mette di fronte due franchigie in momenti molto differenti della stagione. I Portland Trail Blazers fanno visita ai Washington Wizards in un match che, sulla carta, pende dalla parte degli ospiti. Portland cerca continuità per restare agganciata alla zona play-in della Western Conference, mentre Washington è chiamata all’ennesimo tentativo di invertire una stagione fin qui estremamente complicata. Una partita che potrebbe offrire ritmi controllati e grande attenzione alla fase difensiva.

Qui Portland Blazers — I Portland Trail Blazers arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata sul parquet del TD Garden contro i Boston Celtics. Nonostante il ko, la squadra dell’Oregon ha mostrato buoni spunti individuali, con Jerami Grant top scorer e un contributo solido da parte di Toumani Camara. Nel complesso, Portland resta una squadra competitiva, capace di alternare buone prestazioni offensive a momenti di difficoltà lontano dal proprio pubblico.

Qui Washington Wizards — Situazione decisamente più critica in casa Washington Wizards. La franchigia della Capitale è reduce da una striscia negativa di nove sconfitte consecutive, un dato che fotografa un periodo nerissimo sia in termini di risultati che di fiducia. Nell’ultimo match disputato, i Wizards hanno ceduto di misura agli Charlotte Hornets, nonostante le buone prove di Tre Johnson e Alex Sarr. La difesa continua a concedere troppo e il rendimento casalingo non basta a mascherare i limiti strutturali di una squadra in evidente difficoltà.

