Wizards-Bucks: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Wizards-Bucks: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 01:40)

I Milwaukee Bucks affrontano i Washington Wizards dopo un periodo complicato: tre sconfitte consecutive e una media punti più bassa rispetto agli avversari nelle ultime dieci partite. Nonostante ciò, i Bucks restano favoriti grazie alla loro solidità storica contro i Wizards, avendo vinto sette degli ultimi dieci scontri diretti.

Qui Milwaukee Bucks — I Milwaukee Bucks affrontano questa partita dopo un periodo complicato: nelle ultime dieci gare hanno ottenuto solo tre vittorie, perdendo le ultime tre partite consecutive. In trasferta hanno un andamento equilibrato, con cinque vittorie e cinque sconfitte nelle ultime dieci gare fuori casa, ma la loro media punti segnati resta inferiore rispetto a quella subita, segno che stanno faticando a mantenere stabilità offensiva e difensiva.

Qui Washington Wizards — Dall’altra parte, i Washington Wizards arrivano in condizioni ancora peggiori: hanno vinto una sola partita nelle ultime dieci e sembrano in grande difficoltà sia in casa che fuori. La squadra ha subito molti punti, con una difesa che fatica a reggere contro gli attacchi avversari, e le loro prestazioni recenti mostrano una crisi evidente, con appena una vittoria nelle ultime nove gare totali.

