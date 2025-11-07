Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre - 01:00

Dopo un’ottima stagione disputata lo scorso anno i Cleveland Cavaliers sono pronti a fare la voce grossa di nuovo nella Eastern Conference. L’inizio è stato ottimo e di fronte, sabato 8 novembre, si ritroveranno gli Wizards. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Un’occasione perfetta per godersi Washington Wizards-Cleveland Cavaliers ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre — Gli Washington Wizards hanno, ancora, problemi con il roster. La franchigia è carente di giocatori capaci di risollevare le sorti della squadra, rendendola pericolosa e soprattutto da post-season. Al momento vantano il peggior trend della Lega con ben sei sconfitte di fila. Ad oggi, infatti, hanno vinto soltanto una partite.

Molto bene invece i Cavaliers, che sono senz’altro i grandi favoriti del match. Le prestazioni di Mitchell sono sempre più di alto livello nonostante siamo soltanto all’inizio: “Spida” in questo modo promette punti, spettacolo, ed una stagione da protagonista da parte dei suoi Cleveland Cavaliers. Con un quarto posto e 2 vittorie di fila strappate, i Cavs sono una delle squadre più difficile da affrontare al momento nella Eastern Conference.

I probabili quintetti di Washington Wizards-Cleveland Cavaliers — I Cavs sono freschi di vittoria e molto probabilmente riproporranno lo stesso quintetto che ha inflitto 132 punti dritto al cuore dei Philadelphia 76ers. Discorso analogo per Washington, che sta schierando al momento il miglior quintetto possibile, nonostante i risultati non sorridano.

Cleveland Cavaliers: J. Tyson, E. Mobley, J. Allen, D. Mitchell, D. Garland.

Washington Wizards: J. Champagnie, B. Coulibaly, A. Sarr, K. George, C. McCollum.

