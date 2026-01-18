Lo streaming gratis della gara di NBA Wizards-Clippers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 11:02)

La notte di NBA si accende alla Capital One Arena, dove i Washington Wizards ospitano i Los Angeles Clippers in una sfida che mette a confronto due squadre con ambizioni e momenti molto diversi. Lunedì 19 gennaio alle ore 21:00 italiane i riflettori saranno puntati su questo match, importante per dare continuità al percorso stagionale e testare lo stato di forma delle due franchigie.

Hai tre possibilità per guardare Wizards-Clippers in streaming gratis:

Dove vedere Wizards-Clippers in diretta TV e streaming LIVE — La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuando un deposito minimo di 10 euro su Sisal, Lottomatica o Goldbet, si ottiene l’accesso all’intero palinsesto NBA, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet è dunque possibile seguire gratuitamente la diretta live di Wizards-Clippers da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Wizards-Clippers sul palinsesto Live

Il momento delle due squadre — I Washington Wizards arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di dare segnali positivi e costruire continuità, sfruttando il fattore campo contro un avversario di alto livello. La stagione dei padroni di casa è fatta di alti e bassi, ma gare come questa rappresentano un banco di prova importante per valutare crescita e solidità del gruppo.

Dall’altra parte ci sono i Los Angeles Clippers, squadra attrezzata per competere ai massimi livelli e alla ricerca di una vittoria che possa rafforzare la propria posizione nella corsa playoff. Gli ospiti puntano sull’esperienza e sulla qualità del roster per imporre il proprio ritmo anche in trasferta.