Wolfsburg-Dortmund: probabili formazioni e streaming

Alla Volkswagen Arena va in scena Wolfsburg–Borussia Dortmund. I padroni di casa cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione

Stefano Sorce 7 febbraio - 02:10

Sabato 7 febbraio 2026, ore 15:30, la Bundesliga entra nel vivo della 21ª giornata con una sfida che mette di fronte due squadre dagli obiettivi opposti. Alla Volkswagen Arena Wolfsburg-Dortmund si sfidano. I padroni di casa cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre il Borussia Dortmund arriva con l’entusiasmo di chi ha riaperto,almeno in parte,la corsa al titolo.

Dove vedere Wolfsburg-Dortmund in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Qui Wolfsburg: allarme classifica — Il Wolfsburg arriva a questa sfida dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Colonia, secondo KO consecutivo dopo quello contro il Mainz. Un momento complicato che ha riavvicinato pericolosamente la zona retrocessione: i biancoverdi hanno appena un punto di margine sul terzultimo posto e sono pienamente coinvolti nella bagarre con Werder e Amburgo. In un contesto così delicato, il ritorno di Mohamed Amoura diventa fondamentale. L’attaccante, assente nell’ultimo turno per motivi personali, è il principale riferimento offensivo della squadra con 7 gol e 2 assist in 17 presenze.

Qui Borussia Dortmund: fiducia e gol — Sul fronte opposto c’è un Borussia Dortmund in grande fiducia. Nelle ultime due settimane i gialloneri hanno recuperato cinque punti al Bayern Monaco, riaprendo scenari che fino a poco tempo fa sembravano chiusi. Il distacco resta importante, ma i segnali di crescita sono evidenti. La squadra di Niko Kovač è forte davanti e più vulnerabile dietro: nelle ultime cinque partite di Bundesliga il Dortmund ha sempre segnato almeno tre gol. A guidare l’attacco è tornato in grande stile Serhou Guirassy, autore di una doppietta decisiva contro l’Heidenheim.

Probabili formazioni di Wolfsburg-Dortmund — I padroni di casa dovrebbero disporsi con il 4-2-3-1, cercando equilibrio e ripartenze rapide. Arnold e Gerhardt avranno il compito di schermare la difesa, mentre sulla trequarti Amoura sarà l’uomo chiave per creare pericoli.

Il Dortmund risponde con il 3-4-2-1, modulo che esalta la qualità tra le linee. Brandt e Beier agiranno alle spalle di Guirassy, con grande spinta sugli esterni e pressione alta.

Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Vavro, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Gerhardt (c); Eriksen, Majer, Amoura; Pejcinović.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Süle, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

