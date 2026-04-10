Wolfsburg-Eintracht Francoforte: come vedere gratis il match di Bundesliga

Wolfsburg-Francoforte, punti pesanti tra salvezza e Europa: analisi e formazioni

Stefano Sorce 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 18:02)

Alla Volkswagen Arena si gioca Wolfsburg-Eintracht Francoforte, in programma sabato 11 aprile 2026 alle 15:30, in un incrocio che mette davanti due squadre con obiettivi opposti e pressioni completamente diverse. I padroni di casa arrivano con l’urgenza di fare punti per restare agganciati alla salvezza, mentre l’Eintracht prova a dare continuità a una stagione che resta positiva ma mai davvero lineare. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS WOLFSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE SU BET365.

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Il momento del Wolfsburg — Il Wolfsburg è 17° con 21 punti e vive una situazione complicata. La sconfitta pesante per 6-3 contro il Leverkusen ha confermato tutti i limiti della squadra, soprattutto in fase difensiva. 63 gol subiti sono un dato che pesa tantissimo. Anche quando il Wolfsburg segna, non riesce a mantenere equilibrio e finisce per concedere troppo. La squadra ha bisogno di punti subito, ma soprattutto di stabilità.

Il momento del Francoforte — Il Francoforte è 7° con 39 punti e si trova in una posizione più tranquilla, anche se non ancora definitiva. Il pareggio contro il Colonia ha lasciato sensazioni miste: buona produzione offensiva, ma poca gestione nei momenti chiave. La squadra ha qualità davanti e può fare male, soprattutto con il ritorno di Burkardt, che aggiunge peso offensivo. Però resta una squadra che alterna troppo, senza mai trovare una vera continuità.

Probabili formazioni di Wolfsburg-Eintracht Francoforte — Wolfsburg (3-4-2-1): Grabara; Belocian, Jenz, Vavro; Kumbedi, Eriksen, Arnold, Maehle; Wimmer, Amoura; Wind.

Francoforte (3-4-3): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Doan, Chaibi, Larsson, Brown; Knauff, Burkardt, Kalimuendo.

Il Wolfsburg punta su Wind come riferimento offensivo, supportato da Amoura e Wimmer tra le linee. Il centrocampo con Arnold ed Eriksen deve dare ordine, ma il vero problema resta dietro, dove la linea difensiva fatica a reggere.

Il Francoforte si schiera con un tridente offensivo più dinamico. Burkardt è il punto centrale, mentre Knauff e Kalimuendo lavorano sugli esterni. La squadra ha più soluzioni, ma deve trovare equilibrio quando perde palla.