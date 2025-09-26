Wolfsburg-Lipsia, quinta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 23:03

La Volkswagen Arena, sabato 27 settembre alle 15:30, ospiterà Wolfsburg-Lipsia. Due squadre protagoniste di un inizio di stagione differente: padroni di casa a picco, appena cinque punti in quattro giornate; ospiti in netta ripresa dopo un esordio da dimenticare (6-0 col Bayern) e reduci da tre vittorie di fila.

Wolfsburg-Lipsia: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming — WOLFSBURG LIPSIA DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA LIVE - Con Bet365 puoi seguire Wolfsburg-Lipsia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Bundesliga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Wolfsburg-Lipsia in diretta streaming. La partita, in programma sabato 27 settembre alle ore 15:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Wolfsburg — I Lupi arrivano a questo incontro dopo la prima sconfitta stagionale, 1-0, sul campo del Borussia Dortmund. Prima di quel passo falso, il Wolfsburg aveva collezionato due vittorie (contro Hemelingen e Heidenheim) e altrettanti pareggi (Mainz e Colonia). Tuttavia, il dato preoccupante resta la difficoltà in casa: la squadra non vince tra le mura amiche dal 14 gennaio, quando superò il Monchengladbach 5-1. Nonostante ciò, la formazione di Florian Kohfeldt mostra un potenziale offensivo interessante, pronto a mettere alla prova la difesa ospite.

Qui Lipsia — Il Lipsia, invece, arriva alla sfida con il morale alto. La squadra di Ola Werner ha centrato tre successi consecutivi in Bundesliga: 2-0 contro l’Heidenheim, 0-1 a Mainz e 3-1 contro il Colonia. Questo trend positivo ha definitivamente cancellato la brutta partenza di campionato, iniziata con la pesante sconfitta per 6-0 contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Il Lipsia punta a confermare la propria solidità offensiva e a sfruttare la scia di fiducia accumulata nelle ultime gare.

Wolfsburg-Lipsia, probabili formazioni — WOLFSBURG(4-2-3-1): Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vini; Skov Olesn, Majer, Wimmer; Amoura. Allenatore: Paul Simonis.

LIPSIA (4-2-3-1): Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Seiwald, Banzuzi; Diomande, Baumgartner, Nusa; Romulo. Allenatore: Ola Werner