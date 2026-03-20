Scontro diretto ad altissima tensione tra due squadre in difficoltà. Il Wolfsburg è chiamato a vincere per restare agganciato alla salvezza, mentre il Werder punta a mantenere il margine sulla zona rossa

Stefano Sorce 20 marzo - 19:50

Non serve spettacolo, serve sopravvivere. Wolfsburg-Werder Brema è una di quelle partite in cui il calcio diventa lotta pura, dove ogni pallone vale più del solito e ogni errore può costare una stagione. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 15:30, la Volkswagen Arena ospita uno scontro diretto che sa di ultima chiamata, soprattutto per i padroni di casa.

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Momento delle due squadre — Il Wolfsburg arriva a questa sfida con il peso della classifica sulle spalle. Penultimo posto, 21 punti e una stagione fin qui piena di difficoltà. Il pareggio contro l’Hoffenheim ha almeno interrotto una serie negativa, ma non basta per cambiare l’inerzia. La squadra di Hecking deve vincere, non ci sono alternative. Difesa fragile, troppi gol subiti e una continuità mai trovata: questi i problemi principali. La distanza dalla salvezza è ancora colmabile, ma il tempo inizia a stringere.

Il Werder Brema, pur non essendo fuori pericolo, si presenta con una posizione leggermente migliore. I 25 punti valgono il quindicesimo posto, ma la sconfitta contro il Mainz ha frenato un momento positivo che aveva visto due vittorie consecutive. La sensazione è quella di una squadra ancora incompleta, ma con più equilibrio rispetto agli avversari. Il vero obiettivo è mantenere distanza dalle ultime tre e sfruttare proprio questi scontri diretti.

Probabili formazioni di Wolfsburg-Werder Brema — Situazione complicata per il Wolfsburg, che dovrà fare a meno di diversi elementi: fuori Cleiton, Dárdai, Fischer, Paredes, Rogério e Seelt. Rotazioni ridotte e scelte quasi obbligate per Hecking.

Anche il Werder ha problemi: indisponibili Boniface, Malatini, Stage, Weiser e Wöber. Restano in dubbio Lynen e soprattutto Milosevic, che potrebbe essere un’arma importante se recuperato.

Wolfsburg (3-4-2-1): Grabara; Belocian, Jenz, Koulierakis; Kumbedi, Eriksen, Vinícius, Mæhle; Lindstrom, Amoura; Pejcinovic.

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Coulibaly, Friedl, Deman; Bittencourt, Puertas; Njinmah, Covic, Schmid; Grull.

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