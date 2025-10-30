Wrexham-Coventry in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Wrexham-Coventry City, gara del 31 ottobre alle 21:00: la favola gallese sfida la capolista di Lampard. Scopri dove vederla gratis in streaming in diretta

Stefano Sorce 30 ottobre - 20:57

Atmosfera elettrica al Racecourse Ground, dove il 31 ottobre alle 21:00 circa 12.000 tifosi proveranno a spingere il Wrexham, impegnato contro la capolista Coventry City in uno dei match più attesi della 13ª giornata di Championship.

Il momento delle due squadre — Il Wrexham di Phil Parkinson sta vivendo una stagione di alti e bassi nella sua nuova avventura in Championship. Dopo un ritorno tra i cadetti salutato con entusiasmo, i gallesi stanno scoprendo quanto sia dura la realtà del campionato più imprevedibile d’Inghilterra. I numeri parlano chiaro: 16° posto in classifica con 14 punti in 12 partite, una sola vittoria nelle ultime sei e una differenza reti negativa. Tanti pareggi, alcune ingenuità difensive e la difficoltà a trasformare la buona volontà in risultati concreti. Il Racecourse Ground rimane però un fortino difficile da espugnare: davanti al pubblico di casa, il Wrexham mostra grinta e spirito di sacrificio. Il recente 1-1 con il Middlesbrough e il successo per 1-0 contro l’Oxford United testimoniano una squadra capace di soffrire e restare in partita fino alla fine. Tra i protagonisti, Kieffer Moore si conferma il faro offensivo con 4 gol stagionali, mentre Sam Smith è quello che prova più spesso la conclusione. A centrocampo, Lewis O’Brien alterna qualità e generosità, anche se spesso paga l’irruenza con qualche cartellino di troppo.

Dall’altra parte, il Coventry City viaggia a ritmi da promozione diretta. La squadra di Frank Lampard è un’autentica corazzata: imbattuta dopo 12 giornate, con una differenza reti da capogiro (+25) e una striscia aperta di sei vittorie consecutive. Gli Sky Blues dominano in ogni statistica: 16 gol segnati nelle ultime 5 gare, diverse partite chiuse con la porta inviolata e una costanza di rendimento impressionante. In trasferta non hanno mai perso (4 vittorie e 2 pareggi), dimostrando solidità mentale e maturità tattica. Davanti, il riferimento è Brandon Thomas-Asante, già a quota 9 gol, ma il reparto offensivo è ricco di alternative di spessore. Lampard ha plasmato una squadra equilibrata, capace di attaccare con molti uomini e di difendere con disciplina. L’entusiasmo è alle stelle e la sensazione è che questa squadra abbia ancora margini di crescita.

Le probabili formazioni di Wrexham-Coventry City — Il Wrexham di Phil Parkinson dovrebbe scendere in campo con il suo abituale 3-5-2. Tra i pali ci sarà Okonkwo, protetto da una linea difensiva a tre composta da Cleworth, Hyam e Thomason, chiamati a contenere la forza d’urto offensiva del Coventry. Sulle fasce agiranno Kabore e Longman. In mezzo al campo, Dobson e O’Brien daranno equilibrio e dinamismo, mentre James avrà il compito di impostare il gioco e cercare gli inserimenti. In attacco, spazio alla coppia formata da Kieffer Moore, punto di riferimento fisico e tecnico, e Windass, più mobile e pronto ad attaccare la profondità.

Il Coventry City di Frank Lampard, invece, dovrebbe confermare il suo collaudato 4-2-3-1, modulo che ha garantito solidità e spettacolo in questo inizio di stagione. Tra i pali ci sarà Rushworth, mentre la linea difensiva sarà composta da Hayden e Kitching al centro, con Thomas e Dasilva ai lati pronti a spingere sulle corsie. Davanti alla difesa agiranno Allen e Grimes, coppia di equilibrio che proteggerà il reparto arretrato e darà avvio alla manovra. Sulla trequarti spazio a Sakamoto, Asante e Mason-Clark, tre giocatori di grande qualità e imprevedibilità, alle spalle dell’unica punta Wright, finalizzatore rapido e letale sotto porta.

Wrexham (3-5-2): Okonkwo, Cleworth, Hyam, Thomason, Kabore, Dobson, O'Brien, James, Longman, Moore, Windass. Allenatore: Parkinson.

Coventry (4-2-3-1): Rushworth, Hayden, Thomas, Kitching, Dasilva, Allen, Grimes, Sakamoto, Asante, Mason-Clark, Wright. Allenatore: Lampard.

