Wrexham-Hull: streaming live e probabili formazioni

Wrexham e Hull City si affrontano in una partita chiave per la corsa ai playoff di Championship

Stefano Sorce 9 marzo - 23:23

Il Racecourse Ground sarà il teatro di una sfida molto importante nella corsa ai playoff della Championship. Martedì 10 marzo 2026 alle ore 20:45, si sfidano Wrexham-Hull City in uno scontro diretto tra due squadre che occupano le zone alte della classifica e che sognano la promozione in Premier League.

Dove vedere Wrexham-Hull City in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Wrexham arriva alla sfida dopo una partita intensa in FA Cup contro il Chelsea. I gallesi hanno lottato fino all’ultimo nel quinto turno della competizione, portandosi in vantaggio e reagendo due volte ai gol degli avversari, prima di arrendersi 4-2 dopo i tempi supplementari. Nonostante l’eliminazione, la prestazione ha confermato il buon momento della squadra di Phil Parkinson. In campionato i Red Dragons stanno vivendo una fase molto positiva: tre vittorie consecutive hanno portato il Wrexham al sesto posto con 57 punti, pienamente in zona playoff e con una partita ancora da recuperare.

L’Hull City occupa invece il quinto posto, con tre punti di vantaggio proprio sul Wrexham, ma arriva alla partita in un momento più complicato. I Tigers hanno infatti perso le ultime due partite di campionato contro Ipswich e Millwall, risultati che hanno ridimensionato le speranze di agganciare la promozione diretta. Nonostante questo calo, l’Hull resta una squadra molto pericolosa soprattutto lontano da casa: ha vinto sette delle ultime nove trasferte di Championship, segnando in 15 delle ultime 16 partite fuori casa.

Probabili formazioni di Wrexham-Hull — Il Wrexham dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, con Okonkwo tra i pali; difesa composta da Cleworth, Hyam e Doyle. A centrocampo spazio a Longman, Vyner, O’Brien e Thomason, mentre Rathbone e Broadhead agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Moore.

L’Hull City dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Pandur in porta; linea difensiva composta da Drameh, Hughes, Egan e Coyle. In mediana agiranno Hadziahmetovic e Slater, mentre sulla trequarti Joseph, Gelhardt e Koumas supporteranno l’attaccante McBurnie.

Wrexham (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Longman, Vyner, O’Brien, Thomason; Rathbone, Broadhead; Moore.

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Drameh, Hughes, Egan, Coyle; Hadziahmetovic, Slater; Joseph, Gelhardt, Koumas; McBurnie.

