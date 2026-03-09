derbyderbyderby streaming Wrexham-Hull: streaming live e probabili formazioni

Wrexham e Hull City si affrontano in una partita chiave per la corsa ai playoff di Championship
Il Racecourse Ground sarà il teatro di una sfida molto importante nella corsa ai playoff della Championship. Martedì 10 marzo 2026 alle ore 20:45, si sfidano Wrexham-Hull City in uno scontro diretto tra due squadre che occupano le zone alte della classifica e che sognano la promozione in Premier League.

Dove vedere Wrexham-Hull City in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre

Il Wrexham arriva alla sfida dopo una partita intensa in FA Cup contro il Chelsea. I gallesi hanno lottato fino all’ultimo nel quinto turno della competizione, portandosi in vantaggio e reagendo due volte ai gol degli avversari, prima di arrendersi 4-2 dopo i tempi supplementari. Nonostante l’eliminazione, la prestazione ha confermato il buon momento della squadra di Phil Parkinson. In campionato i Red Dragons stanno vivendo una fase molto positiva: tre vittorie consecutive hanno portato il Wrexham al sesto posto con 57 punti, pienamente in zona playoff e con una partita ancora da recuperare.

L’Hull City occupa invece il quinto posto, con tre punti di vantaggio proprio sul Wrexham, ma arriva alla partita in un momento più complicato. I Tigers hanno infatti perso le ultime due partite di campionato contro Ipswich e Millwall, risultati che hanno ridimensionato le speranze di agganciare la promozione diretta. Nonostante questo calo, l’Hull resta una squadra molto pericolosa soprattutto lontano da casa: ha vinto sette delle ultime nove trasferte di Championship, segnando in 15 delle ultime 16 partite fuori casa.

Probabili formazioni di Wrexham-Hull

Il Wrexham dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, con Okonkwo tra i pali; difesa composta da Cleworth, Hyam e Doyle. A centrocampo spazio a Longman, Vyner, O’Brien e Thomason, mentre Rathbone e Broadhead agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Moore.

L’Hull City dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Pandur in porta; linea difensiva composta da Drameh, Hughes, Egan e Coyle. In mediana agiranno Hadziahmetovic e Slater, mentre sulla trequarti Joseph, Gelhardt e Koumas supporteranno l’attaccante McBurnie.

Wrexham (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Longman, Vyner, O’Brien, Thomason; Rathbone, Broadhead; Moore.

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Drameh, Hughes, Egan, Coyle; Hadziahmetovic, Slater; Joseph, Gelhardt, Koumas; McBurnie.

