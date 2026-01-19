derbyderbyderby streaming Wrexham-Leicester diretta tv live, Championship: dove vedere lo streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Wrexham-Leicester: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Championship inglese fa tappa al Racecourse Ground di Wrexham, dove martedì 20 gennaio alle ore 21:00 si giocherà Wrexham-Leicester. Una sfida tra due squadre di metà classifica alla ricerca di continuità: i padroni di casa vogliono consolidare la loro posizione, mentre gli ospiti puntano a risalire la graduatoria.

Hai tre possibilità per guardare Wrexham-Leicester in streaming gratis:

Dove vedere Wrexham-Leicester in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Wrexham-Leicester” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Wrexham, decimo a 40 punti, cerca di confermare il buon periodo e puntare a una posizione più alta nella metà classifica. Phil Parkinson propone un 3-5-2 che sfrutta solidità difensiva e dinamismo sugli esterni, con il tandem offensivo Windass-Smith pronto a far male agli ospiti.

    Il Leicester, tredicesimo a 37 punti, arriva con l’obiettivo di rimanere vicino alla zona playoff. Marti Cifuentes si affida al 4-2-3-1, schema che punta su qualità tra le linee e capacità di costruzione dell’attacco con giocatori chiave come Mavididi, Reid e Ayew.

    Le probabili formazioni

    Il Wrexham scende in campo con un 3-5-2, modulo bilanciato tra difesa e attacco, mentre il Leicester risponde con un 4-2-3-1, pronto a sfruttare ampiezza e inserimenti offensivi.

    Wrexham (3-5-2): Arthur Okonkwo, Cleworth, Scarr, Hyam, Longman, Dobson, Sheaf, Thomason, McClean, Windass, Smith. Allenatore: Phil Parkinson

    Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Thomas, Vestergaard, Nelson, Pereira, Skipp, James, Mavididi, Reid, Issahaku, Ayew. Allenatore: Marti Cifuentes

