Wrexham-Oxford in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Il Racecourse Ground ospita Wrexham-Oxford United, match di Championship in programma mercoledì 22 ottobre 2025 alle 20:45. Scopri come vederlo in streaming gratis

Stefano Sorce 21 ottobre - 18:21

Un’atmosfera carica di tensione accoglierà il calcio d’inizio al Racecourse Ground, dove il Wrexham, mercoledì 22 ottobre alle ore 20.45, ospiterà l’Oxford United in una sfida che profuma di riscatto e orgoglio: match valido per il Championship. Guarda ora Wrexham-Oxford United GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match sarà disponibile gratuitamente su Bet365 per tutti gli utenti registrati.

Stato di forma delle squadre — Il Wrexham di Phil Parkinson si trova al 18° posto con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). La squadra gallese, protagonista di una stagione finora altalenante, mostra buone trame di gioco ma soffre in fase difensiva, con 16 gol subiti. In casa non ha ancora trovato la giusta spinta, con 3 pareggi e 2 sconfitte, ma il pubblico del Racecourse Ground è pronto a spingerla verso un risultato fondamentale. Servirà maggiore concretezza sotto porta per capitalizzare le occasioni e ritrovare fiducia.

L’Oxford United di Gary Rowett occupa il 19° posto con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte). Dopo un avvio complicato, la squadra ha mostrato segnali di risalita grazie al successo contro il Derby County, ma il rendimento esterno resta un problema, con una sola vittoria in trasferta. L’attacco funziona a tratti (11 gol segnati), ma la difesa ne ha incassati 13. Gli “Yellows” proveranno comunque a sfruttare la fiducia ritrovata per uscire con un risultato positivo dal Galles.

Le probabili formazioni di Wrexham-Oxford United — Il Wrexham dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 propositivo. Tra i pali ci sarà Okonkwo, protetto da una difesa composta da Cleworth e Kabore, terzino molto rapido, sulle corsie laterali, mentre Hyam e Doyle agiranno da centrali per dare copertura e forza fisica. In mediana spazio a Dobson e Sheaf, centrocampista a prova di pressing e di fantasia, che garantiranno equilibrio e recuperi, con Longman più avanzato a fare da collegamento tra i reparti. In avanti agirà il tridente composto da Windass, O’Brien e Moore, con quest’ultimo incaricato di finalizzare le azioni offensive.

L’Oxford United risponderà con un 4-2-3-1 equilibrato e tecnico. Cumming difenderà la porta, con Spencer e Currie sugli esterni difensivi e la coppia Helik-Long al centro. In mediana ci saranno Placheta ed il mastino De Keersmaecker, giocatori dinamici e abili nell’impostazione, mentre Brannagan guiderà la trequarti con la sua abilità sulle palle inattive. Sulle fasce spazio alla velocità di Krastev e alla fantasia di Prelec, con Lankshear unica punta.

Wrexham (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle, Kabore; Dobson, Sheaf, Longman; Windass, O’Brien, Moore. Allenatore: Phil Parkinson.

Oxford (4-4-2): Cumming; Spencer, Helik, Long, Currie; Placheta, De Keersmaecker, Brannagan; Krastev, Prelec, Lankshear. Allenatore: Rowett.

La sfida del Championship è in programma mercoledì 22 ottobre alle ore 20:45.