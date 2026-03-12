Non perdere Wrexham-Swansea: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 marzo - 23:20

Venerdì 13 marzo alle ore 21:00 lo Racecourse Ground ospiterà la sfida tra Wrexham e Swansea City. Una partita interessante del campionato inglese che mette in palio punti pesanti soprattutto in ottica playoff, con entrambe le squadre ancora in corsa per un piazzamento nella parte alta della classifica.

Hai tre possibilità per vedere Wrexham-Swansea in streaming gratis

Dove vedere Wrexham-Swansea in diretta TV e streaming gratis — Wrexham-Swansea sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — Il Wrexham arriva a questa partita dopo una battuta d’arresto nell’ultimo turno contro l’Hull City, che ha interrotto una serie positiva di tre vittorie consecutive in campionato. Nonostante la sconfitta, la squadra allenata da Phil Parkinson rimane nelle zone alte della classifica e occupa attualmente il sesto posto. I gallesi hanno mostrato buona qualità di gioco nelle ultime settimane e vogliono tornare subito al successo davanti ai propri tifosi.

Lo Swansea City si presenta invece con grande fiducia dopo due vittorie consecutive in campionato. Nell’ultima giornata gli Swans hanno superato il Portsmouth in trasferta, conquistando tre punti preziosi che li mantengono in corsa per un possibile aggancio alla zona playoff. Il distacco dal Wrexham non è ampio, ma gli ospiti hanno disputato una partita in più e per questo motivo la gara rappresenta un’occasione importante per accorciare ulteriormente le distanze.

I probabili quintetti di Wrexham-Swansea — Il Wrexham dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3, affidando il peso dell’attacco al trio composto da Nathan Broadhead, Smith e Windass. Lo Swansea dovrebbe invece schierarsi con il 4-3-3, con Zan Vipotnik come punta centrale del tridente offensivo.

Wrexham (3-4-3): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, O'Brien, Thomason; Windass, Broadhead, Smith.

Swansea (4-3-3): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Franco, Stamenic, Galbraith; Ronald, Vipotnik, Eom.