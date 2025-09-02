Il 2 settembre 2025, all'Adams Park "I Cigni" ospitano le "Aquile" in un match valido per la EFL Throphy: le ultime di formazione, le novità e tutti i riferimenti per seguirlo

Stefano Sorce 2 settembre - 12:46

Il 2 settembre 2025 l’Adams Park di High Wycombe ospiterà il confronto tra Wycombe Wanderers e Colchester United, valido per la fase a gironi meridionale dell’EFL Trophy. Con una capienza di circa 10.284 spettatori, lo stadio promette di offrire il consueto sostegno al team di casa in una partita che si preannuncia combattuta fin dai primi minuti.

Dove vedere Wycombe-Colchester in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Wycombe-Colchester alle ore 20, che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Tuesday night football under the lights.

COME ON WYCOMBE! pic.twitter.com/ZaB6wRZ7AG

— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) September 2, 2025

nbsp;

Il momento delle due squadre — Gli ultimi precedenti tra le due squadre non permettono di sbilanciarsi: l’ultima sfida, un’amichevole nel luglio 2024, si concluse 2-2, confermando la capacità di entrambe le formazioni di trovare la rete ma anche di concedere.

Wycombe arriva da un periodo complicato: nelle ultime dieci partite ufficiali ha ottenuto una sola vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Risultati come il 1-0 subito sul campo dello Stevenage e i pareggi contro Reading e Doncaster mostrano una squadra combattiva, ma incapace di trovare continuità.

Colchester non naviga in acque migliori, ma il rendimento appare leggermente più stabile: nelle ultime dieci gare un successo, cinque pareggi e quattro sconfitte. Il pareggio 1-1 contro Barnet evidenzia la volontà di raccogliere punti, pur con qualche inciampo nelle uscite precedenti, tra cui la vittoria 2-0 sullo Shrewsbury e le sconfitte contro Barrow e Cambridge.

Tuesday night football under the lights.

COME ON WYCOMBE! pic.twitter.com/ZaB6wRZ7AG

— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) September 2, 2025

/p>

Le probabili formazioni di Wycombe-Colchester — Il Wycombe di mister Revell cercherà di sfruttare il fattore campo e per farlo si affiderà alla qualità del centravanti Udoh. Allen e Westergaard, alle sue spalle, cercheranno di imbeccarlo e mandarlo in porta. Il portiere Van Sas, autore di un'ottima prova contro lo Stevenage guiderà la difesa.

Il Colchester, allenato da Cowley, scenderà in campo con il 4-2-3-1. Bishop e Read saranno i guardiani del centrocampo. Tovide, in attacco, sarà assistito da Anderson, Payne ed Edwards.

WYCOMBE (3-4-2-1): Van Sas, Grimmer, Taylor, Hagelskjaer, Quitirna, Mullins, Lehay, Harvie, Westergaard, Allen, Udoh. Allenatore: Revell

COLCHESTER (4-2-3-1): Macey, Hunt, Tucker, Flanagan, Powell, Bishop, Read, Anderson, Payne, Edwards, Tovide. Allenatore: Cowley