Zalgiris-Olimpia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Le due squadre si sono affrontate 22 volte nella massima competizione europea. Il bilancio pende leggermente a favore dei lituani, con 13 successi contro i 9 dei milanesi.

Stefano Sorce 15 ottobre - 15:01

Giovedì 16 ottobre alle 19:00, la Zalgirio Arena di Kaunas sarà teatro di una sfida carica di significati tra Zalgiris Kaunas e Olimpia Milano. Da una parte i lituani, squadra in gran forma e leader della classifica di Eurolega, dall'altra i milanesi, chiamati a reagire dopo il tonfo di Monaco. Due filosofie di gioco opposte, due momenti di forma molto diversi, ma un unico obiettivo: tornare a vincere e mandare un segnale forte all'Europa cestistica.

Dove vedere Zalgiris-Olimpia in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — La squadra di Kaunas arriva a questo appuntamento dopo un ottimo avvio di stagione, con tre vittorie nelle ultime quattro gare. Il gioco offensivo dei lituani è rapido, dinamico e orientato al tiro da fuori, grazie a una rotazione profonda e ben bilanciata. In casa, lo Žalgiris riesce spesso a superare gli 83 punti di media, sostenuto da un pubblico tra i più caldi d’Europa. L’unica nota stonata è arrivata martedì scorso, con la sconfitta esterna contro la Crvena Zvezda (79-88). Nonostante una buona produzione offensiva, la squadra ha pagato dazio nei minuti finali, complice una difesa meno compatta del solito e una panchina non all’altezza delle aspettative. La stella Moses Wright, così come diversi elementi di rotazione, non ha inciso come previsto.Ora però Kaunas vuole subito ripartire: contro Milano ci sarà voglia di riscatto e la spinta del pubblico potrebbe fare la differenza.

L’Olimpia vive un momento complicato e si gioca tanto nella gara del 16 ottobre. Una sola vittoria nelle ultime quattro gare di Eurolega racconta bene le difficoltà della squadra di Ettore Messina, soprattutto sul piano offensivo. Milano punta su un basket ragionato, con attacchi posizionali e un utilizzo mirato dei lunghi, ma troppo spesso fatica a trovare ritmo e continuità nel tiro. La sconfitta di martedì contro il Bayern Monaco (53-64) ha lasciato il segno. Percentuali bassissime (32,2% dal campo, 15,8% da tre) e mancanza di lucidità hanno reso la serata tedesca un piccolo incubo. L’assenza di elementi chiave come Nebo e Leday pesa, ma non basta come alibi. Ora Milano deve reagire sul parquet, mostrando carattere e orgoglio.

I probabili quintetti base di Zalgiris-Olimpia — Zalgiris: Sleva, Butkevicius, Birutis, Williams-Goss, Francisco. Coach: Obradovic.

Olimpia Milano: Shields, Bolmaro, Booker, Brown, Ellis. Coach: Messina.