Zalgiris-Virtus Bologna, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 27 ottobre - 19:00

Zalgiris e Virtus Bologna sono senz'altro il meglio che l'EuroLega ha da offrire. O almeno, tra le squadre più in forma in questo momento. Sia gli italiani che i lituani hanno iniziato forte la loro stagione, vincendo quattro partite su sei e perdendo soltanto due partite. Soltanto l'Hapoel Tel-Aviv ha fatto meglio, con cinque vittoria ed una sconfitta. Sarà un match entusiasmante, ricco di campioni e giocate mozzafiato. Appuntamento domani alle ore 19:oo: guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — La sfida sarà l'occasione per vedere l'una di fronte l'altra due delle squadre più forti, attrezzate ed in forma di tutta l'Eurolega. Lo Zalgiris alla sfida contro la Virtus si presenta con due vittorie di fila, tra l'Eurolega e la LKL, in cui ha stracciato il Gargzdai 89-73. Dopo essere stata in cima per qualche giornate, ha ceduto lo scettro agli israeliani dell'Hapoel, ma le ambizioni dei lituani sembrano non conoscere limiti e sicuramente proveranno a riprendersi subito la vetta.

Anche la Virtus Bologna si presenta alla sfida con due vittorie di fila. Lo storico parla chiaro: netto 90-71 contro Sassari nel campionato italiano, e super prestazione offerta contro il Panathinaikos il 24 ottobre, in cui è arrivata una vittoria per 92-75. Il reparto avanzato della Virtus è senz'altro un grande punto forte, su cui si potrà contare anche nel match contro i lituani.

I probabili quintetti di Zalgiris-Virtus Bologna — Quintetti ben rodati, risultati strappati tra i più positivi di tutta l'Eurolega. Siamo pronti ad assistere ad un grandissimo spettacolo nella sfida tra Zalgiris e Virtus Bologna.

Zalgiris: Butkevicius, Tubelis, Birutis, Francisco, William-Goss.

Virtus Bologna: Jallow, Smailagic, Alston Jr, Pajola, Edwards.

