Zwolle-Groningen: dove vedere gratis la gara di Eredivisie

La partita tra PEC Zwolle e Groningen mette di fronte due squadre che vogliono chiudere la stagione senza complicazioni

Stefano Sorce 13 marzo - 01:02

Venerdì sera, 14 marzo alle ore 20:00, il MAC³PARK Stadion di Zwolle sarà il palcoscenico della sfida tra PEC Zwolle-Groningen, un confronto che arriva in un momento delicato della stagione di Eredivisie. Con il campionato che entra nella fase decisiva, entrambe le squadre cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione lontano dalla zona più pericolosa della classifica.

Dove vedere PEC Zwolle-Groningen in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il PEC Zwolle occupa attualmente il 13º posto in Eredivisie, con un bilancio di 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte nelle prime 26 giornate. La squadra allenata da Henry van der Vegt sta vivendo un periodo complicato: nelle ultime sei partite è arrivata una sola vittoria e i Blauwvingers sono reduci da cinque gare consecutive senza successi. Nonostante ciò, la squadra ha mostrato carattere riuscendo a strappare tre pareggi consecutivi contro Utrecht, Ajax e Sparta Rotterdam, risultati che hanno comunque permesso di mantenere un piccolo margine sulla zona più calda della classifica.

Il Groningen arriva a questa sfida al 10º posto in classifica con 10 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. La squadra allenata da Dick Lukkien ha interrotto una serie molto negativa nell’ultimo turno, quando ha battuto 3-1 l’Ajax, una vittoria che ha restituito fiducia dopo sei sconfitte consecutive. Protagonista della partita è stato Oskar Zawada, autore di una doppietta dopo essere entrato dalla panchina, mentre Thom van Bergen ha completato il successo che ha rilanciato il morale della squadra. Ora il Groningen cerca due vittorie consecutive per la prima volta dall’inizio dell’anno, quando a dicembre aveva battuto Excelsior e Volendam.

Probabili formazioni di Zwolle-Groningen — Il PEC Zwolle dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Tra i pali De Graaff, mentre la linea difensiva a quattro sarà composta da Floranus, McNulty, Velthuis e Gooijer. In mezzo al campo spazio al trio formato da Buurmeester, Thomas e Oosting. In attacco il tridente dovrebbe vedere Shoretire e Namli agire sugli esterni a supporto della punta Konstons.

Il Groningen dovrebbe rispondere con un 4-4-2. In porta Vaessen, protetto da una difesa composta da Rente, Blokzijl, Janse e Peersman. A centrocampo agiranno Land, Schreuders, Van der Werff e De Jonge, mentre in attacco la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Willumsson e Van Bergen.

PEC Zwolle (4-3-3): De Graaff; Floranus, McNulty, Velthuis, Gooijer; Buurmeester, Thomas, Oosting; Shoretire, Namli, Konstons.

Groningen (4-4-2): Vaessen; Rente, Blokzijl, Janse, Peersman; Land, Schreuders, Van der Werff, De Jonge; Willumsson, Van Bergen.

