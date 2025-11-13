Charles Herisson al SiGMA Central Europe: “Competere significa costruire cultura, fiducia e innovazione”

L'intervento di Charles Herisson, principale investitore di Hub Affiliations

Lorenzo Maria Napolitano 13 novembre - 13:42

Hub Affiliations si è confermata protagonista assoluta nel panorama europeo del gaming e dell’affiliate marketing durante il SiGMA Central Europe 2025, svoltosi alla Fiera di Roma. L’azienda, già riconosciuta come punto di riferimento per la qualità e la trasparenza dei propri processi, ha ulteriormente consolidato la sua posizione grazie all’intervento di Charles Herisson, principale investitore di Hub Affiliations, tra gli speaker del panel “The New AAMS Licenses: Who Can Truly Compete in the Italian Market”, uno degli appuntamenti più attesi del summit.

Accanto a Fabio Angeli Bufalini (Country Director di Stake Italy) e Stefano Sbordoni (Lawyer, Sbordoni & Partners), Herisson ha offerto una visione internazionale e lungimirante sulle prospettive del mercato regolamentato italiano, ponendo l’accento su compliance, cultura aziendale e processi certificati come elementi imprescindibili per una crescita sostenibile e duratura.

Innovazione e compliance: la cultura come vantaggio competitivo — Nel suo intervento, Herisson ha sottolineato come la vera forza di un’impresa derivi da una cultura interna strutturata, capace di coniugare innovazione e responsabilità: “Per essere competitivi bisogna prima di tutto costruire una cultura aziendale solida. Poi serve una visione per il futuro, una storia coerente da raccontare e una direzione chiara. Nel nostro caso stiamo completando un importante percorso di certificazione: solo quest’anno abbiamo ottenuto nove certificazioni e nei prossimi mesi ne completeremo altre sette”.

L’investitore ha poi aggiunto: “Le certificazioni, in particolare le ISO, non sono solo strumenti tecnici: rappresentano un linguaggio di fiducia. Quando un’azienda è solida nei processi, può performare meglio. E quando comunica questa solidità, crea fiducia nella propria community. Le parole chiave per il futuro del settore sono tre: organizzazione, certificazione e innovazione”.

Certificazioni ISO: l’architettura della fiducia — Hub Affiliations si distingue oggi per uno dei sistemi di compliance più avanzati in Europa, fondato su un approccio integrato alle certificazioni ISO che garantiscono sicurezza, continuità e protezione dei dati in ogni area operativa.

Tra le principali certificazioni ottenute:

ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System

ISO 27001:2022 – Information Security Management System

ISO 27002:2022 – Code of Practice for Information Security Controls

ISO 27017:2015 – Cloud Security Management

ISO 27701:2019 – Privacy Information Management System (PIMS), conforme al GDPR

ISO 29100:2024 e ISO 29134:2023 – Framework e metodologia per la protezione dei dati e la valutazione d’impatto sulla privacy

Questo sistema integrato di gestione consente a Hub Affiliations di garantire continuità operativa, sicurezza informatica e governance dei dati ai massimi standard internazionali, configurandosi come modello di eccellenza nel settore dell’affiliate marketing e del gaming regolato.