Handicap asiatico, cos’è e come funziona

Redazione Derby Derby Derby 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 10:49)

L’handicap asiatico è un’opzione di puntata tra le più interessanti e al tempo stesso complesse che puoi trovare in un palinsesto scommesse. Molti giocatori lo trovano un po' complicato all'inizio, ma una volta compreso può diventare una valida alternativa alle puntate tradizionali per ottimizzare la propria schedina. Vediamo nel dettaglio come funziona.

In breve — L'handicap asiatico è un’opzione di scommessa progettata per ridurre la possibilità del pareggio in un incontro di calcio, con lo scopo di riequilibrare le differenze tra le squadre più forti e quelle sulla carta più deboli. L'idea di base dell’handicap asiatico è che una squadra parta con un "vantaggio" o uno "svantaggio" virtuale, espresso in goal o frazioni di goal, per rendere la scommessa più equilibrata.

Ad esempio, se in una partita di Serie A una squadra è chiaramente favorita, sarà possibile applicare uno svantaggio (handicap negativo), mentre alla squadra sfavorita verrà assegnato un vantaggio (handicap positivo). Questo consente di scommettere sull’evento con quote più competitive rispetto a quelle dei tradizionali 1X2, anche in caso di una partita “a senso unico”.

Tutti i tipi di handicap asiatico — Esistono diverse varianti di Handicap Asiatico, ma per chiarezza possiamo suddividerle in due categorie principali:

Handicap intero (ad es. -1, +1) ed Handicap frazionale (ad es. -0.5, +1.5, -1.25, +1.75)

1. Handicap intero — Nell'Handicap intero, il valore assegnato alla squadra è un numero intero. Ad esempio:

Squadra A: -1

Squadra B: +1

In questo caso:

Se scommetti sulla Squadra A come vincente (-1), questa dovrà vincere con almeno due goal di scarto affinché la tua scommessa sia vincente:

Se vince con esattamente un goal di scarto, la scommessa verrà rimborsata;

Se pareggia o perde, la scommessa è persa.

Allo stesso modo, se scommetti sulla Squadra B come vincente (+1):

Se vince o pareggia, la tua scommessa è vincente.

Se perde di un solo goal, la scommessa ti viene rimborsata.

Se perde con due o più goal di scarto, perdi la scommessa.

2. Handicap frazionale — Quando l'handicap è frazionale, non c’è possibilità di rimborso: o si vince o si perde. Vediamo un esempio:

Squadra A: -0.5

Squadra B: +0.5

In questo caso:

Se scommetti sulla Squadra A (-0.5), questa deve vincere la partita affinché la tua scommessa sia vincente. Se pareggia o perde, perdi la scommessa.

Se scommetti sulla Squadra B (+0.5), la tua scommessa è vincente se la squadra vince o pareggia. Se perde, perdi la scommessa.

Handicap combinato (ad esempio -1.25, +0.75) — Esistono anche handicap più complessi, come il -1.25 o +0.75, che dividono la tua scommessa in due parti: metà su un valore intero e metà su un valore frazionale:

Squadra A: -1.25

Squadra B: +1.25

In questo scenario:

Se scommetti sulla Squadra A (-1.25), metà della tua scommessa va su -1 e l'altra metà su -1.5.

Se la Squadra A vince con due o più goal di scarto, vinci entrambe le puntate.

Se vince con un solo goal, perdi metà della scommessa (quella su -1.5) e l'altra metà ti viene rimborsata.

Se pareggia o perde, perdi l'intera scommessa.

Se scommetti sulla Squadra B (+1.25), metà della scommessa va su +1 e l'altra metà su +1.5.

Se la Squadra B vince o pareggia, vinci entrambe le puntate.

Se perde con un solo goal di scarto, vinci metà della scommessa (quella su +1.5) e l'altra metà ti viene rimborsata.

Se perde con due o più goal di scarto, perdi l'intera scommessa.

Quali sono i vantaggi dell’handicap asiatico — L’Handicap Asiatico è molto apprezzato dagli scommettitori più esperti per diversi motivi:

Minor rischio di perdere a causa del pareggio: eliminando l'opzione del pareggio, la probabilità di vincere aumenta leggermente.

Maggiore equilibrio nelle partite sbilanciate: se una squadra è nettamente favorita, l'handicap bilancia le probabilità, rendendo la scommessa più interessante e potenzialmente più redditizia.

Possibilità di rimborso: in alcune varianti di handicap (come quelle con numeri interi o frazionati), puoi ottenere un rimborso completo o parziale della tua scommessa se non si verifica un determinato scenario.

Lati negativi dell’handicap asiatico — Nonostante i vantaggi, ci sono alcuni aspetti da considerare:

Si tratta di un sistema più complesso da comprendere: se sei abituato alle scommesse tradizionali, l'handicap asiatico potrebbe risultare complesso e portare a giocare in modo poco consapevole, soprattutto nel caso delle varianti frazionali.

Disponibilità limitata: solo i migliori bookmaker italiani offrono la possibilità di scommettere con l’handicap asiatico su tutte le partite, specialmente su eventi meno popolari.

Consigli per scommettere per la prima volta con l’handicap asiatico — Se ti approcci alle scommesse con handicap asiatico per la prima volta, ci sono almeno tre consigli che dovresti seguire per effettuare le tue giocate in maniera consapevole:

Studia le squadre: capire la forza relativa delle squadre è fondamentale per valutare se un handicap è appropriato o meno.

Analizza le statistiche: usa le statistiche per orientare le tue scelte. Non solo quelle della singola squadra, ma valuta anche i precedenti tra le due squadre e cerca eventuali risultati frequenti.

Cerca valore: proprio come in ogni altro tipo di scommessa, cerca opportunità laddove ritieni che il bookmaker abbia sottovalutato una squadra o sopravvalutato l'altra.

Conclusione — L'handicap asiatico può sembrare complicato all'inizio, ma offre maggiore flessibilità rispetto alle scommesse tradizionali e può aiutarti a trarre vantaggio da partite apparentemente sbilanciate. Prenditi il giusto tempo per studiarlo e, con un po’ di pratica, potresti scoprire un nuovo modo efficace per migliorare la tua esperienza di gioco (e i risultati) con le scommesse.