Hub Affiliations e il suo ecosistema tra i finalisti agli Italian Gaming Awards 2026

La società e i suoi partner arrivano in finale di uno degli eventi simbolo del settore gaming e betting, sempre più in crescita

Samuele Amato Caporedattore 19 marzo - 12:54

Hub Affiliations continua a crescere e lo fa insieme al proprio ecosistema. La società, insieme a Famacs, Sbostats e SportMediaAcademy, è infatti tra i finalisti degli Italian Gaming Awards 2026, uno degli appuntamenti più importanti per il settore gaming e betting in Italia.

Si tratta di un risultato che non riguarda una singola realtà, ma un modello costruito nel tempo e sempre più strutturato, capace di integrare competenze diverse all’interno di un unico ecosistema. Gli Italian Gaming Awards fanno parte dell’Italian Gaming Expo & Conference (IGE), in programma a Roma il 14 e 15 aprile 2026. L’evento rappresenta un punto di riferimento per il settore, riunendo operatori, affiliati e stakeholder e premiando le eccellenze in ambiti come innovazione, qualità e sviluppo.

Tutte le candidature — Nel dettaglio, l’ecosistema Hub Affiliations è presente tra i finalisti nelle seguenti categorie:

Hub Affiliations – Affiliate of the Year

Sbostats – Affiliate of the Year e Social Engagement Award

Famacs – Emerging Excellence Award

SportMediaAcademy – Social Engagement Award

Una presenza trasversale che riflette la capacità dell’ecosistema di operare su più livelli, dalla gestione del traffico alla produzione di contenuti, fino alla formazione e all’analisi dei dati.

Un percorso costruito nel tempo — Dietro queste candidature non c’è solo il lavoro degli ultimi mesi, ma un percorso costruito negli anni. Hub Affiliations ha sviluppato un ecosistema che integra affiliate marketing, progetti editoriali, analisi dei dati e formazione, creando una struttura capace di operare in modo coordinato lungo tutta la filiera.

Questo approccio ha permesso di superare una logica frammentata, tipica del settore, per costruire invece un modello solido e scalabile.

Sbostats, Famacs e SportMediaAcademy — Le candidature mettono in evidenza anche il ruolo centrale delle realtà che compongono l’ecosistema. Sbostats rappresenta oggi un punto di riferimento nel betting consapevole, grazie a un approccio basato su dati, analisi e contenuti, ulteriormente rafforzato dall’integrazione con Hub Affiliations.

Famacs svolge un ruolo chiave nello sviluppo dei progetti digitali, lavorando su crescita, organizzazione e performance.

SportMediaAcademy, invece, rappresenta la dimensione formativa dell’ecosistema, con l’obiettivo di preparare i professionisti del giornalismo sportivo digitale.

Dal 2025 al 2026 — Il risultato del 2026 si inserisce in continuità con quanto già ottenuto nell’edizione precedente. Nel 2025, Hub Affiliations aveva infatti collezionato cinque nomination agli Italian Gaming Awards, confermando la propria crescita e il posizionamento nel settore.

Le candidature del 2026 rappresentano quindi un’evoluzione naturale di questo percorso, con un coinvolgimento sempre più ampio dell’intero ecosistema.

Un ecosistema in continua evoluzione — Alla base di questo percorso c’è un modello strutturato. Hub Affiliations ha costruito negli anni un sistema basato su processi, contenuti e tecnologia, ottenendo anche 16 certificazioni ISO, elemento distintivo in termini di qualità e organizzazione.

Un approccio che oggi permette all’intero ecosistema di crescere in modo coerente e sostenibile.

Le parole dei founder — Francesco Maddalena, Founder e CEO di Hub Affiliations, commenta:“Essere tra i finalisti degli Italian Gaming Awards rappresenta un riconoscimento importante per il percorso costruito negli ultimi anni. È il risultato di un lavoro che coinvolge un intero ecosistema, cresciuto in modo strutturato e con una visione condivisa".

Charles Herisson, Founder di Hub Affiliations, aggiunge:“Il valore di queste candidature sta nella capacità di integrare competenze diverse all’interno di un modello coerente. È questo tipo di approccio che oggi permette di costruire progetti sostenibili nel tempo".

Essere tra i finalisti non è un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso destinato a continuare. Un segnale di crescita in un settore sempre più competitivo e strutturato.