Hub Affiliations continua a rafforzare la propria presenza internazionale e punta con decisione sul mercato americano. Il gruppo è stato inserito nella shortlist degli SBC Awards Americas 2026 in tre categorie: Affiliate of the Year: Latin America, Affiliate of the Year: North America e Acquisition & Retention Partner.

Un risultato che conferma la crescita dell’ecosistema Hub Affiliations, sempre più orientato a un modello globale capace di unire contenuti, tecnologia, dati, SEO, comparazione e strategie di conversione per il settore iGaming.

La cerimonia di premiazione è in programma il 10 giugno 2026 al Broward County Convention Center di Fort Lauderdale, in Florida, all’interno degli eventi SBC dedicati al betting, all’affiliazione, alla tecnologia, ai pagamenti e al marketing nei mercati americani.

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Sporticos.com asset centrale della crescita

Tra i principali motori dell’espansione del gruppo c’è, piattaforma sportiva che sta assumendo un ruolo sempre più importante nella strategia di Hub Affiliations tra Nord America e America Latina.

Nel periodo compreso tra 1 maggio 2025 e 30 aprile 2026, secondo i dati GA4, Sporticos.com ha registrato a livello globale 9.198.287 active users, 9.027.554 new users e 12.020.873 sessions.

Numeri significativi arrivano soprattutto dai mercati americani. Il Brasile si conferma il Paese più rilevante con 1.821.969 active users, seguito da Argentina con 761.182, Perù con 597.393, Colombia con 481.987, Stati Uniti con 306.332, Ecuador con 206.685, Messico con 122.106, Cile con 96.775 e Canada con 57.519.

Questi dati evidenziano una presenza ampia e distribuita, non limitata a un solo mercato. In particolare, il peso del Brasile conferma la centralità della LATAM nella strategia del gruppo, mentre Stati Uniti e Canada rappresentano due aree di particolare valore per il livello di regolamentazione, competitività e qualità richiesta agli operatori.

America Latina e Nord America, due mercati diversi ma strategici

La candidatura nella categoriariflette il percorso di crescita di Hub Affiliations in una regione sempre più importante per l’iGaming internazionale. L’America Latina è oggi uno dei territori più dinamici per betting e affiliate marketing, grazie alla crescita delle audience digitali, alla forte cultura sportiva e all’evoluzione dei modelli regolamentati.

Per Hub Affiliations, la LATAM rappresenta un laboratorio di sviluppo dove combinare contenuti localizzati, dati, comparazione e funnel di acquisizione sostenibili.

Diverso, ma altrettanto rilevante, il discorso per il Nord America. La nomination come Affiliate of the Year: North America riguarda mercati maturi e competitivi, nei quali compliance, reputazione editoriale, qualità del traffico e solidità tecnologica diventano elementi decisivi. La presenza di Sporticos.com negli Stati Uniti e in Canada conferma quindi la capacità del gruppo di operare anche in contesti più selettivi.

Oltre il traffico: acquisizione e retention

La terza nomination, nella categoria, racconta l’evoluzione del posizionamento di Hub Affiliations. Il gruppo non si propone soltanto come generatore di traffico, ma come partner in grado di supportare gli operatori nella crescita del valore dell’utente nel tempo.

Il modello punta su contenuti informativi, comprensione dell’intento dell’utente, comparazione, conversione, riattivazione e strategie orientate alla sostenibilità commerciale. In questo senso, acquisizione e retention diventano due parti dello stesso percorso: attirare utenti qualificati e costruire relazioni più solide nel lungo periodo.

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Le parole di Francesco Maddalena

Francesco Maddalena, co-founder di Hub Affiliations, ha commentato con soddisfazione la tripla candidatura:

“Essere shortlisted in tre categorie agli SBC Awards Americas 2026 è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro team. Questo riconoscimento arriva in una fase molto importante del nostro percorso, nella quale stiamo dimostrando che Hub Affiliations può competere non solo in Europa, ma anche nei mercati più dinamici delle Americhe”.

Maddalena ha sottolineato anche il ruolo di Sporticos.com:

“I numeri di Sporticos.com in Nord e Sud America confermano che stiamo costruendo una piattaforma con una reale capacità di intercettare audience internazionali. Brasile, Argentina, Perù, Colombia, Stati Uniti, Messico, Cile e Canada sono mercati strategici per il nostro sviluppo”.

Secondo Maddalena, la candidatura come Acquisition & Retention Partner è particolarmente significativa perché fotografa la trasformazione del gruppo:

“Oggi Hub Affiliations non è più semplicemente una realtà affiliate. Siamo un partner di crescita per gli operatori. Lavoriamo sull’acquisizione, ma anche sulla qualità dell’utente, sulla retention, sulla sostenibilità commerciale e sulla capacità di generare valore nel tempo”.

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Herisson: “Una nuova fase internazionale”

Anche Charles Herisson, investor e strategic advisor di Hub Affiliations, ha evidenziato il valore strategico delle nomination:

“Questa tripla nomination agli SBC Awards Americas 2026 rappresenta un segnale molto forte per Hub Affiliations. Non è solo una conferma del lavoro fatto, ma la dimostrazione che il gruppo sta entrando in una nuova fase internazionale, con asset, numeri e ambizione da player globale”.

Herisson ha poi indicato nelle Americhe un’area chiave per lo sviluppo del modello Hub Affiliations:

“In LATAM vediamo mercati giovani, dinamici e in forte crescita. In Nord America vediamo mercati maturi, regolamentati e molto selettivi. Essere shortlisted in entrambe le aree significa che Hub Affiliations sta costruendo una piattaforma capace di parlare a due mondi diversi con la stessa qualità strategica”.

Verso Fort Lauderdale

L’appuntamento di Fort Lauderdale del 10 giugno 2026 rappresenterà quindi un passaggio importante per Hub Affiliations. Le tre nomination agli SBC Awards Americas confermano il percorso di crescita del gruppo, la centralità di Sporticos.com e la capacità di presidiare mercati molto diversi tra loro.

Tra LATAM e Nord America, Hub Affiliations si presenta come una realtà sempre più internazionale, con un modello founder-led, rapido nell’esecuzione e orientato alla costruzione di valore per operatori, brand e partner regolamentati.