Lo smartphone non è più soltanto il secondo schermo della partita. Con la versione aggiornata di Bet Track, una parte dell’esperienza live arriva ancora prima dell’apertura dell’app: sulla schermata di blocco dell’iPhone e, sui modelli compatibili, nella Dynamic Island.

L’operatore ha annunciato il pieno rollout della versione aggiornata il 14 ottobre 2026. L’obiettivo dichiarato è permettere agli utenti di controllare l’andamento delle proprie giocate con uno sguardo, senza dover sbloccare continuamente il telefono, entrare nell’applicazione e aggiornare la sezione dedicata alle scommesse aperte.

La novità sembra piccola, ma racconta un cambiamento più ampio. Per anni il tifoso digitale ha affiancato alla partita un secondo flusso di informazioni: risultati, statistiche, social network, notifiche e app sportive. Bet Track prova ora a comprimere quel flusso in uno spazio ancora più immediato, trasformando la Lock Screen in un pannello sintetico sull’evento in corso.

Che cosa mostra Bet Track durante una partita

Secondo il comunicato stampa di bet365 , Bet Track può seguire scommesse singole, multiple e Bet Builder. Gli aggiornamenti comprendono il risultato dell’evento, lo stato delle selezioni, l’eventuale valore del cash out e l’esito della giocata una volta avvenuta l’assegnazione.

Per gli eventi supportati possono apparire anche informazioni più specifiche, tra cui calci d’angolo, cartellini, attacchi e tiri nello specchio. Non si tratta quindi di una semplice notifica sul punteggio, ma di una rappresentazione collegata ai mercati presenti nella schedina.

Se una giocata riguarda, per esempio, il numero di corner o i tiri in porta, l’utente può osservare il progresso di quel dato senza cercarlo manualmente nella cronaca statistica. È questo il principio alla base di Progress Track, la componente che utilizza barre di avanzamento e selettori per rendere più leggibile lo stato del mercato durante l’evento.

La funzione è prevista, con caratteristiche differenti, per calcio, football americano, basket, baseball e hockey su ghiaccio. Progress Track è indicato in particolare per calcio, football americano e basket, mentre quantità e tipologia dei dati possono cambiare in base allo sport, all’incontro e al mercato.

Il Bet Builder diventa più leggibile durante il live

Uno dei punti più interessanti riguarda il Bet Builder, cioè la possibilità di riunire in una sola giocata più selezioni relative allo stesso incontro. Quando le componenti aumentano, seguire la schedina può diventare meno intuitivo: un risultato favorevole non significa necessariamente che tutte le condizioni siano in linea.

La nuova versione introduce un sistema di pagine per passare da una selezione all’altra, il monitoraggio dei singoli elementi e la possibilità di alternare barre di progresso e statistiche live. L’utente può così capire quale parte della giocata è stata completata, quale è ancora aperta e quale non sta procedendo nella direzione prevista.

Questa granularità non modifica le regole della scommessa e non aumenta la probabilità di vincita. Migliora però la leggibilità di un prodotto che, soprattutto durante le partite di calcio, può contenere mercati molto diversi tra loro.

Come si attiva la funzione

Il funzionamento illustrato da bet365 è semplice. Dopo aver piazzato una giocata compatibile, l’utente può selezionare Track dalla ricevuta oppure dalla sezione My Bets. L’attivazione può avvenire anche prima dell’inizio dell’evento, fino a una settimana prima del passaggio in modalità in-play.

Quando Bet Track è attivo, gli aggiornamenti vengono visualizzati come Live Activity. Toccando il riquadro si torna direttamente nell’area My Bets dell’app, dove è possibile consultare il dettaglio della giocata e, quando previsto, gestirla.

La tecnologia utilizzata è quella delle Live Activities di Apple , progettata per mostrare informazioni aggiornate sulla Lock Screen e nella Dynamic Island. Di conseguenza, il riferimento è all’esperienza su iPhone: servono un modello e una versione del sistema compatibili, l’app aggiornata e le Attività in tempo reale abilitate per l’app. La disponibilità può inoltre variare in base al Paese, come specificato nella scheda App Store di bet365 .

Dalla seconda schermata all’informazione istantanea

Bet Track si inserisce in un’evoluzione già evidente nel modo di seguire lo sport. La partita non è più un’esperienza confinata al televisore: statistiche, streaming, chat e social costruiscono un racconto parallelo. Anche DerbyDerbyDerby ha analizzato il rapporto crescente tra piattaforme digitali e cultura sportiva .

Con la schermata di blocco, il passaggio successivo è la riduzione dell’attrito. Il tifoso non cerca più ogni aggiornamento: è l’aggiornamento a raggiungerlo nel punto più visibile del telefono. Per un operatore significa restare presente anche quando l’app è chiusa; per l’utente significa consultare meno schermate e ottenere un’informazione più rapida.

È però importante distinguere tra velocità e completezza. Una barra di avanzamento racconta quanto manca a una determinata soglia, ma non spiega da sola il contesto tattico della partita. Cinque tiri in porta possono avere un peso diverso a seconda del minuto, del punteggio e dell’andamento del gioco. La sintesi è utile, purché non venga scambiata per un’analisi.

Privacy, attenzione e gioco responsabile

Portare dati e valori economici sulla Lock Screen apre anche una questione di riservatezza: le informazioni possono essere visibili a chi guarda il telefono senza sbloccarlo. Chi non desidera mostrare questi dettagli dovrebbe verificare le impostazioni delle Attività in tempo reale per l’app.

C’è poi un tema di attenzione. Un aggiornamento persistente riduce la necessità di aprire ripetutamente l’app, ma mantiene la giocata costantemente visibile. Se questa presenza diventa invasiva o alimenta il controllo compulsivo, la scelta più utile è disattivarla. bet365 mette a disposizione strumenti come limiti di versamento, avvisi sull’attività, periodi di pausa e autoesclusione nella propria area dedicata al gioco responsabile .

Bet Track rappresenta dunque un passo rilevante nell’esperienza mobile: non cambia ciò che accade in campo e non promette previsioni migliori, ma cambia il luogo e la velocità con cui l’utente legge la propria scommessa. La partita entra nella schermata principale del telefono; la vera sfida sarà farlo senza trasformare l’immediatezza in rumore.

FAQ su Bet Track di bet365

Che cos’è Bet Track

È una funzione di bet365 che mostra aggiornamenti sulle scommesse aperte nella Lock Screen dell’iPhone e, sui dispositivi compatibili, nella Dynamic Island.

Quali informazioni visualizza

Può mostrare punteggio, stato delle selezioni, esito, valore del cash out e alcune statistiche live, come corner, cartellini, attacchi e tiri in porta.

Funziona anche con il Bet Builder

Sì. La nuova versione consente di seguire separatamente le selezioni che compongono un Bet Builder e di alternare progress bar e dati statistici quando disponibili.

Su quali sport è disponibile

Il comunicato del 14 ottobre elenca calcio, football americano, basket, baseball e hockey su ghiaccio. Le informazioni mostrate possono variare in base a evento e mercato.

È disponibile su tutti gli smartphone

L’annuncio riguarda una Live Activity per iPhone. La Dynamic Island è presente soltanto sui modelli supportati; sono inoltre necessari app e sistema compatibili e le Attività in tempo reale abilitate.

Il valore del cash out è sempre disponibile

No. La guida ufficiale al cash out precisa che la funzione riguarda solo determinati eventi e mercati e può diventare temporaneamente non disponibile.