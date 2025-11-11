derbyderbyderby varie La resilienza diventa standard: Hub Affiliations ottiene la certificazione ISO 22301:2019

In un’epoca segnata da cambiamenti e minacce digitali, la capacità di reagire prontamente a eventi imprevisti emergenze sanitarie o interruzioni tecnologiche, rappresenta un elemento distintivo di solidità.
Napoli, 11 novembre 2025 – Nuovo riconoscimento internazionale per Hub Affiliations, che ha ottenuto la certificazione ISO 22301:2019 – Business Continuity Management Systems (BCMS). Un risultato che consolida ulteriormente l’impegno dell’azienda nel garantire resilienza, sicurezza e affidabilità operativa in ogni contesto.

Hub Affiliations, una cultura aziendale che gravita attorno alla resilienza

Per Hub Affiliations, la certificazione ISO 22301:2019 non è solo un traguardo tecnico, ma un principio strategico che permea la cultura del lavoro e le relazioni con clienti e partner. Il modello di Business Continuity adottato dall’azienda assicura che le attività restino operative anche in situazioni critiche, con tempi di ripristino minimi e piani di prevenzione costantemente aggiornati.

“La continuità non è solo una questione di procedure: è la capacità di garantire fiducia anche nei momenti di crisi”, sottolinea Francesco Maddalena (CEO di Hub Affiliations). “Ogni misura adottata e ogni protocollo implementato rappresentano un impegno concreto verso la sicurezza dei nostri stakeholders e la stabilità dell’intero ecosistema digitale”.

Un percorso di solidità e responsabilità

La ISO 22301:2019 si aggiunge alle precedenti certificazioni ISO 27001:2022 (Information Security Management System) e ISO 27701:2019 (Privacy Information Management System), proseguendo lungo un percorso di eccellenza che fa di Hub Affiliations un modello di riferimento nel panorama europeo del digital marketing e dell’iGaming.

Con questa nuova tappa, l’azienda rafforza la propria visione di lungo periodo, basata su innovazione, sicurezza e capacità di adattamento: valori che guidano ogni progetto e partnership, anche nelle condizioni più sfidanti.

