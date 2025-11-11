Napoli, 11 novembre 2025 – Nuovo riconoscimento internazionale per Hub Affiliations , che ha ottenuto la certificazione ISO 22301:2019 – Business Continuity Management Systems (BCMS) . Un risultato che consolida ulteriormente l’impegno dell’azienda nel garantire resilienza, sicurezza e affidabilità operativa in ogni contesto.

In un’epoca segnata da continui cambiamenti e minacce digitali, la capacità di reagire prontamente a eventi imprevisti, come cyber attacchi, blackout, emergenze sanitarie o interruzioni tecnologiche , rappresenta un elemento distintivo di solidità e responsabilità.

Hub Affiliations, una cultura aziendale che gravita attorno alla resilienza

Per Hub Affiliations, la certificazione ISO 22301:2019 non è solo un traguardo tecnico, ma un principio strategico che permea la cultura del lavoro e le relazioni con clienti e partner. Il modello di Business Continuity adottato dall’azienda assicura che le attività restino operative anche in situazioni critiche, con tempi di ripristino minimi e piani di prevenzione costantemente aggiornati.