Sposata con Florindo (scomparso nel 2020), insieme avevano avuto otto figli. Fu un grande punto di riferimento per l'ex numero 10. Sui social grande affetto per il campione

Mattia Celio Redattore 24 gennaio - 16:53

Giornata di lutto per Roberto Baggio. Questa mattina è venuta a mancare la madre del Divin Codino Matilde Rizzotto: aveva 88 anni. L'ex numero 10 ha annunciato la triste notizia condividendo sul suo profilo social un posto affettuoso verso il genitore con tanto di dedica. Post che in poco tempo ha racconto numerose condivisioni e messaggi da parte di colleghi e amanti del calcio.

Roberto Baggio, morta la madre Matilde. Il ricordo del Divin Codino — "Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!». Con saluto asciutto e affettuoso l'ex calciatore Roberto Baggio ha annunciato la morte della madre Matilde Rizzotto. L'ex attaccante di Juventus e Fiorentina ha condiviso il messaggio sui propri canali social assieme ad una foto di famiglia. Il lutto ha suscitato un'ondata di reazioni social e condoglianze, con migliaia di messaggi di vicinanza rivolti al campione che si è sempre distinto per semplicità e sensibilità oltre che per la carriera stellare.

Roberto Baggio non ha mai nascosto il suo legame speciale con la madre. Anzi, ha sempre ricordato con orgoglio il rapporto con mamma Matilde, figura di spicco sia nelle vicende sportive che personali. Fu proprio lei ad accompagnarlo al provino con il Vicenza quando il piccolo Roberto aveva 13 anni e gli stette accanto nel momento del drammatico infortunio del 1985 che rischiava di compromettere la sua carriera prima ancora di iniziare. L'affetto di sua madre gli permise di ripartire quando ormai Roberto non ci credeva più.

Nel suo saluto alla madre il campione ricorda anche la figura del padre, Florindo, scomparso nel 2020. "Era l’uomo più importante della mia vita" aveva detto il Divin Codino. Oltre a Roberto la coppia aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy.