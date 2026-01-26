Vincitù–Hub Affiliations, nasce un accordo chiave per l’affiliazione iGaming

Una decisione che racconta molto del momento che sta vivendo il settore: l’affiliazione non è più solo uno strumento di acquisizione ma un asset strategico da governare con competenze verticali

26 gennaio

Nel panorama dell’iGaming italiano, sempre più orientato a modelli di crescita strutturati e sostenibili, Vincitù ha scelto di affidare a Hub Affiliations la gestione in esclusiva dell’intera rete di affiliazione. Un passaggio strategico che conferma come l’affiliazione stia assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo del gaming online regolato, richiedendo competenze verticali, controllo dei processi e una visione di lungo periodo.

Una decisione che racconta molto del momento che sta vivendo il settore: l’affiliazione non è più solo uno strumento di acquisizione, ma un asset strategico da governare con competenze verticali e una visione di lungo periodo.

Chi è Vincitù: crescita, identità e attenzione al mercato regolato — Vincitù è un operatore attivo nel mercato italiano del gaming online regolato che, negli ultimi anni, ha costruito la propria identità puntando su affidabilità, trasparenza e attenzione al gioco responsabile. Il brand ha progressivamente rafforzato il rapporto con la propria community, adottando un approccio orientato alla chiarezza della comunicazione e alla tutela dell’utente.

In questo percorso di maturazione, la scelta di riorganizzare e strutturare in modo più rigoroso la propria rete di affiliazione rappresenta un passo naturale: l’obiettivo è crescere mantenendo controllo, coerenza del messaggio e rispetto delle regole.

Perché l’affiliazione diventa centrale — L’accordo prevede che Hub Affiliations operi come master partner esclusivo, occupandosi della gestione completa del programma di affiliazione di Vincitù: dalla selezione degli affiliati alla definizione dei modelli commissionali, fino al supporto operativo e alla supervisione dei processi.

Una scelta che risponde a un’esigenza sempre più diffusa tra gli operatori: governare un ecosistema complesso, in cui contenuti, performance e compliance devono procedere nella stessa direzione.

Le parole dei protagonisti — “Abbiamo scelto Hub Affiliations perché cercavamo un partner capace di accompagnarci in una fase di crescita strutturata, mantenendo il pieno controllo del brand e dei valori che lo rappresentano. La gestione in esclusiva della rete di affiliazione ci permette di fare un salto di qualità importante, affidandoci a un gruppo che conosce profondamente il mercato, le sue regole e le sue responsabilità. È una scelta strategica che guarda al lungo periodo”, ha spiegato Gianmarco Saviano, CEO di Vincitù.

Dello stesso avviso Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations: “Questo accordo nasce da una visione condivisa. Vincitù è un brand solido, consapevole, che ha deciso di investire su un modello di affiliazione più maturo, basato su controllo dei processi, qualità e sostenibilità nel tempo”.

Un segnale per il settore — L’intesa tra Vincitù e Hub Affiliations si inserisce in un contesto in cui l’iGaming italiano sta cercando nuovi equilibri tra crescita e responsabilità.

Affidare in esclusiva la gestione dell’affiliazione significa riconoscere che questo canale, se ben strutturato, può diventare uno dei pilastri più solidi per lo sviluppo del business.

Un segnale chiaro per il mercato: l’affiliazione evolve, e con essa evolvono anche le strategie degli operatori che vogliono crescere senza perdere credibilità.

Opportunità per editori e creator — Con l’ingresso di Vincitù nel proprio portafoglio in esclusiva, Hub Affiliations amplia le opportunità per editori, tipster, media e content creator interessati al settore iGaming, offrendo programmi strutturati e un modello di collaborazione orientato alla qualità.

