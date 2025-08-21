Ahi, Valverde! La stella del Real cade in casa mentre gioca con il figlio

Federico Valverde ha rischiato di dover saltare la prima giornata di campionato dopo una brutta caduta in casa

Chi lo ha detto che le mura domestiche sono l'ambiente più sicuro che ci sia? Ne sa qualcosa Federico Valverde, stella del Real Madrid e vero e proprio stakanovista dei blancos, che nei giorni scorsi ha rischiato un brutto infortunio scivolando mentre giocava in casa con il figlio piccolo. Il video delle telecamere di sorveglianza pubblicato sui social dalla fidanzata, mostra la caduta dell'uruguayano, che prima si tocca la coscia e poi il gomito. Per fortuna di Xabi Alonso, però, si è trattato solamente di una brutta botta