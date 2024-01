Ai cinesi piace l’Albiceleste: Messi in campo a marzo nella città di Alibaba

Chen Weiqiang, vicesindaco di Hangzhou, rivela che Lionel Messi con la nazionale argentina visiterà a marzo la città turistica famosa per il Lago dell'Ovest e Alibaba.

“Nelle prossime settimane verranno annunciate le rivali per entrambe le partite. La Nazionale argentina inizierà il suo cammino verso la Copa América 2024 in Asia, riaffermando l'interesse del pubblico di quel continente per la nostra Nazionale", si legge nel comunicato della Federcalcio argentina.