Torta per il campione: il senegalese classe '92 riceve una bella sorpresa dalla squadra saudita di Riyad

I campioni riconoscono i campioni. Ma soprattutto riconoscono il miglior giocatore dell'ultima Coppa d'Africa. Così, Sadio Mané, ex-stella del Liverpool e trascinatore del Senegal, ritorna al club di appartenenza: l'Al-Nassr. L'attaccante 33enne viene accolto da tutti i compagni, tra cui Cristiano Ronaldo, e dall'allenatore Jorge Jesus con applausi, abbracci e dichiarazioni di elogio per il campione africano. Preparata per lui anche una torta e con lo stesso CR7 in prima fila a festeggiarlo. "Grazie a tutti, sono felice per questo regalo che non mi aspettavo e vi ringrazio per il caloroso bentornato. Ora testa al resto della stagione", dichiara Mané. Credits video: account ufficiale dell'Al-Nassr su X