Una vita tra i Blancos e vari prestiti: poi la storia lo mette di fronte al suo passato. Così il difensore '97 reagisce al triplice fischio della partita

Carriera che non è mai esplosa. Eppure, dopo i primi passi al Real Saragozza, e la fascia al braccio del club aragonese, sembrava essere promettente. La partita tra Albacete e Real Madrid di ieri sera è stata doppiamente significativa. I Blancos vengono eliminati da una squadra di Segunda Division agli ottavi di Copa del Rey: tra le fila dell'Albacete c'è pure un volto noto al Real Madrid, ovvero Jesus Vallejo. Il difensore di Saragozza è stato, infatti, giocatore madrileno per diverso periodo, non riuscendo però mai a trovare spazio. Vallejo ha indossato la maglia delle merengues per 31 partite tra il 2017 e il 2019 e tra il 2021 e il 2023; partecipando passivamente ai trionfi in Spagna e in Europa (due Champions League) dei Blancos. Al triplice fischio di Albacete-Real Madrid, Vallejo - non schierato nella giornata di ieri - è scoppiato in lacrime. Un pianto liberatorio, dopo anni di prestiti, e che ricalca un momento storico per la sua nuova squadra.