"Dai campetti dietro i container all'Olimpico, dalla Scala a Wembley" così il difensore ex-Roma ed ex-Milan mette il punto alla sua carriera
Sempre più che uno sport, il calcio fa emozionare. Così come dire fine e stop ad una lunga carriera per un calciatore, dopo aver vestito la maglia della propria squadra del cuore e quella della Nazionale, togliendosi tante soddisfazioni. Ma senza dimenticare da dove si è partiti. Così Alessandro Florenzi ha deciso di annunciare il suo ritiro dal calcio giocato, con un video che lo ritrae su un campetto di terra battuta a giocare con dei bambini. Il suo saluto finale, scritto nel post: "Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".