Immagini tremende che arrivano dai quarti della coppa algerina: calciatori a rischio!

Un derby è sempre un derby e le emozioni che provoca possono essere tra le più viscerali e sentite. Ma a volte si esagera un po' troppo, com'è successo ieri nei quarti di finale della Coppa d'Algeria. In campo il CR Belouizdad contro il MC Alger, con i tifosi di casa che hanno riservato una grande sorpresa per i rivali. Infatti, durante la partita, sono stati lanciati vari fuochi d'artificio in campo, verso proprio i giocatori dell'Alger, a rischio di essere colpiti a più riprese. Uno scenario bellico che non fa parte dello sport!