Alla faccia del Bayern 2: subisce un gol e ne segna 8…

Gli Under 23 terribili del Bayern Monaco. A Heimstetten, frazione del distretto di Monaco a nord-est della metropoli bavarese, hanno vinto 8-1. Con un ottimo gioco e con tanto seguito a livello di pubblico.

L'Heimstetten ha vissuto un vero incubo. I padroni di casa hanno subito un totale di otto gol contro il Bayern dopo essere passati in vantaggio. L'SV Heimstetten ha subito la sconfitta più pesante nella Regionalliga bavarese dal 2019. Con 20 punti dopo 30 partite, l'SVH è all'ultimo posto. Il Bayern II ha segnato 14 gol contro i padroni di casa in due partite in questa stagione.