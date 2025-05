Carlo Ancelotti è pronto a scrivere un nuovo capitolo leggendario: dal Real Madrid alla panchina del Brasile.

Per celebrarne l’arrivo alla guida della Seleção, DerbyDerbyDerby ha raccolto un video esclusivo con i messaggi di buon augurio da parte di grandi protagonisti del calcio internazionale. Da Marcio Amoroso ad Amaral, passando per Amantino Mancini, Boniek, Zola, Asprilla, Galli, Pancaro, Apolloni e Fabio Capello: una standing ovation in parole per il nuovo CT verdeoro. Un omaggio speciale, tra ricordi, affetto e stima profonda, per un allenatore che ha lasciato il segno ovunque sia andato.