Ancelotti ignora il derby: “Se ho parlato con Vinicius? Sì, della tripletta in Supercoppa”…

Vigilia di Real Madrid-Almeria: i giornalisti spagnoli chiedono ad Ancelotti se ha parlato con Vinicius dopo quanto accaduto nel derby di Coppa perso contro l'Atletico Madrid...

La risposta di Carlo Ancelotti è però tutt'altro che sul derby: "L'ultima volta che ho parlato con Vinícius è stato martedì, l'ho ringraziato per quello che sta cercando di fare, per le cose che deve migliorare e soprattutto ringraziarlo perché ha segnato una tripletta in finale di Supercoppa".