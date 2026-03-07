Prima l'incredulità, poi il sorriso ironico mentre raggiunge la panchina: il trequartista dei Blancos sembra non essere d'accordo con la gestione del minutaggio da parte di Arbeloa

Autore dell'assist del primo gol del Real Madrid contro il Celta Vigo, Arda Guler continua ad essere determinante per le merengues. Eppure, sembra esserci qualcosa di irrisolto tra il turco e il tecnico madrileno. Infatti, il trequartista classe 2005 è stato sostituito intorno al 65esimo da Alvaro Arbeloa, che ha scelto di far entrare l'esordiente della cantera madridista, Cesar Palacios. Una scelta che Arda Guler non ha accettato, infelice del minutaggio finora concesso dall'allenatore del Real Madrid. La reazione del turco diventa virale: prima incredulo guarda la lavagnetta del quarto uomo, poi esce dal campo con un sorriso ironico e ignora Arbeloa.