Argentina, un vecchio video del ct Scaloni su MTV riemerge e diventa virale

L'allenatore della Nazionale argentina ha partecipato a un programma televisivo nel 2006 quando ha giocato per qualche mese al West Ham. Il contenuto è stato caricato da MTV sui suoi social network.

Nelle ultime ore è diventato virale un video che lo vede partecipare a MTV Cribs, serie televisiva per la quale mostrava la sua casa in Inghilterra. Scaloni ha aperto alla serie televisiva le porte della sua casa londinese e ha raccontato le cose che ha fatto in una giornata normale della vita da giocatore degli Hammers, dove ha partecipato a sole 17 partite. Nel pezzo audiovisivo, Lionel racconta che gli piace cucinare, che beve mate ogni mattina, tra le altre cose. La parte più divertente per gli utenti di Twitter è quando dice che gli piace rilassarsi, guardare la TV e fare un pisolino: sdraiato su una poltrona, chiude gli occhi ma non riesce a trattenere le risate. Prima di salutare i produttori, ha mostrato i vestiti che amava indossare all'epoca e ha scelto il suo capo preferito: una giacca di pelle con toppe della bandiera argentina e il numero 3. Coincidenza?