Arriva Giampaolo e la Cremonese ritrova il successo: che festa al Tardini

Esordio da favola per Marco Giampaolo, che riporta la Cremonese al successo in casa del Parma: la festa al fischio finale.

Il cambio in panchina ha dato immediatamente i propri benefici: la Cremonese sbanca il Tardini e porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica dei grigiorossi, che aggancia il Lecce a 27 punti e si mette in scia di Fiorentina e Cagliari. Finisce 0-2 a Parma, con due reti stupende di Maleh e Vandeputte. Ed è dunque il primo successo sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo, arrivato solamente pochi giorni fa al posto di Davide Nicola (Credits @USCremonese)