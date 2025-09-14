derbyderbyderby calcio estero Arsenal, Calafiori show: il guardalinee gli mostra la rimessa laterale perfetta
PREMIER LEAGUE
Arsenal, Calafiori show: il guardalinee gli mostra la rimessa laterale perfetta
00:16
Non si finisce mai di imparare: ben lo sa Riccardo Calafiori che durante la gara tra Arsenal e Nottingham Forest chiede aiuto al guardalinee per effettuare una rimessa laterale perfetta
Nella vita bisogna sempre perfezionarsi: lo ha capito anche Riccardo Calafiori che durante la gara contro il Nottingham Forest in casa vinta dall'Arsenal per 3-0 si è interfacciato con il guardalinee per effettuare una rimessa laterale impeccabile, con tanto di prova del movimento per non sbagliare. Video credits SHAGGYBLAQ, Youtube