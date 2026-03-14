Arsenal, Eze incontra Romario e non ci crede: la reazione dell’inglese

Eberechi Eze si trova di fronte Romario e si commuove: l'incontro tra il centrocampista dei Gunners e la stella brasiliana

L'ex calciatore, campione del mondo con il Brasile nel 1994, era a Londra per intervistare il suo connazionale Gabriel Jesus per il suo canale RomarioTV. Il centrocampista dell'Arsenal non si è fatto sfuggire l'occasione di conoscere di persona la leggenda brasiliana, ex attaccante di Barcellona, PSV, Vasco da Gama e Flamengo tra le altre. Le immagini dell'incontro tra Eze e Romario sono già virali (Credits Instagram @Romario)