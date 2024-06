Sono due grandi protagonisti delle loro Nazionali; Jude Bellingham con la sua Inghilterra e Jamal Musiala con la Germania. I due baby fenomeni classe 2003 qualche anno fa hanno anche giocato assieme per la stessa Nazionale...

Era il 22 aprile del 2019 e in un Brasile-Inghilterra Under 16 Bellingham e Musiala giocavano nella selezione giovanile inglese. L'attuale asso del Real Madrid fece anche assist per il genietto del Bayern Monaco...(Fonte Account X Giuseppe Pastore).