Nel corso della finalissima, i calciatori del Marocco e i raccattapalle hanno provato in tutti i modi a rubare l'asciugamano di Mendy

Clamoroso episodio avvenuto durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, con lo staff, i raccattapalle e i calciatori dei padroni di casa che hanno provato in tutti i modi ad impossessarsi dell'asciugamano di Mendy. Un episodio già visto nel corso della semifinale con la Nigeria, che il portiere senegalese ha sventato mettendo letteralmente un bodyguard, il secondo portiere Diouf, a difesa dell'oggetto. Considerata la forte pioggia, l'obiettivo dei marocchini era quello di impedire al portiere di potersi asciugare i guanti