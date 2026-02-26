Atalanta, che notte magica: Borussia ko e grande festa negli spogliatoi

Magic moment per l'Atalanta che ribalta il 2-0 subito all'andata contro il Borussia Dortmund con un sonoro 4-1 tra le mura amiche, proseguendo il suo cammino in Champions League. Grande festa e sorrisi per gli orobici, che si godono una notte storica prima in campo e poi negli spogliatoi.

L'Atalanta di Palladino scrive una pagina importante della sua storia, proseguendo il percorso Champions con un'incredibile rimonta ai danni del Borussia Dortmund. Dal 2-0 incassato nella gara di andata dei playoff al 4-2 a proprio favore tra le mura amiche, passando alla fase successiva. Non può che partire la festa prima in campo con i tifosi sugli spalti poi negli spogliatoi, per consacrare un momento molto positivo sia in Europa che in campionato, godendosi uno stato di forma davvero eccezionale. E' qui la festa e tutta Bergamo vuole continuare a sognare. Video credits: Atalanta Bc, Instagram.